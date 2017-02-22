Если бы весь мир сегодня (как Беларусь и страны СНГ) отмечал День защитника Отечества — можно было бы поздравить не только военнослужащих. Ведь по конституциям, многие главы государств наделены полномочиями главнокомандующих вооруженными силами. К тому же со временем этот праздник теряет оттенок исключительно мужского. Подробнее — в материале TUT.BY.

Главнокомандующим Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) в мирное время является министр обороны. Но в случае необходимости обороны командование, по Конституции, переходит канцлеру страны. Формально должности главнокомандующего не существует. Кстати, с 2001 года в стране были сняты все ограничения на службу женщин — ранее они могли попасть только в медицинские и музыкальные части.

На фото: Ангела Меркель общается с солдатами во время внепланового визита на немецкую военную базу Мазари-Шарифе (Афганистан) в 2012 году.



Фото: bundesregierung.de

Президент России Владимир Путин одновременно является также Верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны — согласно обновленной в 1993 году при Борисе Ельцине Конституции страны.

На фото: в 2000 году политик пилотировал вместе с заслуженным военным летчиком России Харчевским истребитель Су-27 из Краснодара в Грозный (Чечня) — тогда еще только в качестве исполняющего обязанности президента. До своей политической карьеры Путин много лет проработал в КГБ, а также служил в ГДР.

Фото: пресс-служба президента России

В 2015 году полет на таком же Су-27 совершил президент Украины Петр Порошенко во время визита на Запорожский авиаремонтный завод, где и была отремонтирована машина. Политик назвал это «демонстрацией качества модернизации самолетов» в стране, а вот некоторые пользователи сети — «плохой копией Путина». Полет, к слову, прошел 14 октября, именно в этот день с недавних пор в Украине отмечают День защитника.



Фото: Reuters

В Беларуси последние 22 года пост Главнокомандующего Вооруженными силами бессменно занимает президент Александр Лукашенко. Об этом напоминает и традиционный выбор военной формы для участия в праздновании государственных праздников 9 мая и Дня независимости. Кроме того, в 2011 году в такую же форму с погонами главнокомандующего (но гораздо меньшего размера) был одет и сын политика, тогда 6-летний, Николай. Известно, что в молодости будущий политик служил в пограничных войсках КГБ СССР, где был инструктором политотдела воинской части в Бресте; позже еще пару лет — в Могилевской области заместителем командира мотострелковой роты.



Фото: Reuters

Кроме того, что формально Верховным главнокомандующим Великобритании является королева Елизавета II, ей (в отличие от других лидеров) пришлось увидеть войну своими глазами. Вторая мировая началась, когда ей было всего 13 лет. А в октябре 1940 года она уже выступала по радио с обращением — к детям, которые пострадали от бедствий войны. Зимой 1945 года Елизавета вступила в женский отряд самообороны, где прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Ее служба продолжалась 5 месяцев, так будущая королева получила воинское звание лейтенанта (единственная служившая женщина из всей монаршей династии). Она и сейчас, в возрасте 90 лет, ловко водит авто.

На фото: королева стреляет из автомата SA80 под надзором лейтенанта Джорджа Харви на слете Армейской стрелковой ассоциации в Бисли, 1993 год.



Фото: Reuters

Французский президент Франсуа Олланд рассматривает окрестности в бинокль во время визита на военную заставу, расположенной на окраине подконтрольного Исламскому государству города Мосула, январь 2017 года. Как и в других государствах, президент страны согласно Конституции является Верховным главнокомандующим. Кстати, армия этой страны самая феминизированная в Западной Европе (14% служащих — женщины). И хотя отдельного Дня защитника отечества там нет — традиционно армия проводит парад в день взятия Бастилии, 14 июля.



Фото: Reuters

Президенту Литвы Дале Грибаускайте тоже приходилось держать в руках оружие – но только для фото во время официальных поездок. Обязанности Главнокомандующего Вооруженных сил Литвы (или «Войско Литовского») выполняет генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас. Хотя в случае нападения именно президенту переходят его полномочия. В частности, принятие решения о защите от агрессии, мобилизации и введении военного положения глава государства представляет на утверждение в Сейме.



Фото с сайта: DELFI

Нынешний лидер Северной Кореи изначально пришел к власти в 2011 году именно как главнокомандующий — таковым его провозгласили вскоре после смерти отца. А уже позже Ким Чен Ын стал председателем ЦК Трудовой партии страны. В возрасте 28 лет он был произведен в звание генерала армии, а еще через два года — маршала КНДР. Сам политик является воплощением интенсивной милитаризации страны. В СМИ периодически попадают снимки улыбающегося Ким Чен Ына с биноклем на военных учениях или разглядывающим макеты ядерных боеголовок.

На фото: Ким Чен Ын в кабине истребителя МиГ-29, 2014 год.



Фото: Reuters

Недавно избранный президент США Дональд Трамп уже успел поделиться своими чувствами от обладания ядерным оружием: «Когда они объясняют, что это значит и о какого рода разрушениях вообще идет речь, это очень отрезвляет». Напомним, сразу после инаугурации он как главнокомандующий может распоряжаться ядерным арсеналом США — получил «золотые» коды к «ядерному чемоданчику» на случай атаки на страну. Вместе с тем еще во время предвыборной кампании Трамп выступил категорически против предложений по ужесточению контроля за огнестрельным оружием в США.

На фото: кандидат в президенты Трамп проходит мимо орудий линкора в Сан-Педро, Лос-Анджелес, 15 сентября 2015 года.



Фото: Reuters