Иракской армии удалось установить контроль над аэропортом Мосула, который был захвачен террористами «Исламского государства». Войска ведут операцию по освобождению западной части города от боевиков.

Иракская армия взяла под контроль аэропорт в Мосуле, который был захвачен террористами «Исламского государства». Об этом сообщает Associated Press.

Агентство подчеркивает, что войска вели ожесточенные бои с боевиками на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Двое сотрудников полиции сказали, что здание подвергается обстрелу, который ведут сотрудники правоохранительных органов страны. Сотрудники полиции заявили Reuters, что правоохранители и силы быстрого реагирования взяли под контроль большую части аэропорта.

Собеседник агентства отказался давать дальнейшие комментарии, отметив, что наступление правительственных войск Ирака идет при поддержке возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Полковник американских ВВС Джон Дорриан накануне заявил, что взятие западной части Мосула приведет к ожесточенным боям. Сама операция по освобождению западных районов города началась 19 февраля. Подразделениям быстрого реагирования МВД Ирака удалось взять под контроль несколько деревень к югу от города и достичь окраин военной базы Газляни в 5 км от центра города.

Помимо этого, иракские войска отрезали последние пути снабжения и перемещения боевиков между городом и районом Тель-Афар к западу от Мосула. Армия действует при поддержке международной коалиции, военачальникам помогают американские военные советники.

Мосул является одним из крупнейших городов Ирака. Террористы захватили город в июле 2014 года, когда правительственная армия почти без боя покинула его территорию.

Военная операция по освобождению города началась осенью 2016 года. Армии удалось занять восточные районы Мосула. Западая часть города важна для восстановления инфраструктуры и поскольку там находятся исторический центр.​