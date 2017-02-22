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Путин оценил численность боевиков из бывшего СССР в Сирии
23.02.2017 18:29 — Новости Мира | Tut.by
В Сирии на стороне боевиков воюют около девяти тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР. Такую цифру привел президент России Владимир Путин.
Как сообщает агентство
«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то, по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза», — заявил глава государства.
В октябре 2015 года, когда Россия направила свои ВКС в Сирию, Путин в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников стран СНГ заявил, что на стороне «Исламского государства» в тот момент воевало 5−7 тысяч выходцев из стран бывшего СССР. «Мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома», — отметил тогда российский президент.
В сентябре 2015 года глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что на стороне «Исламского государства» воюют 1,8 тыс. россиян. В апреле 2015 года замдиректора ФСБ Сергей Смирнов оценил число воюющих за ИГ россиян в 1,7 тыс. человек.
В ходе общения с офицерами Путин также сообщил, что именно его инициативой был
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В Сирии на стороне боевиков воюют около девяти тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР.
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