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Путин оценил численность боевиков из бывшего СССР в Сирии

23.02.2017 18:29 — Новости Мира | Tut.by  
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В Сирии на стороне боевиков воюют около девяти тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР. Такую цифру привел президент России Владимир Путин.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Как сообщает агентство ТАСС, в ходе встречи с офицерами Северного флота, которые отличились при выполнении задач в акватории Средиземного моря у берегов Сирии, президент Владимир Путин заявил, что «на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков — выходцев из республик бывшего СССР и из самой России.

«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то, по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза», — заявил глава государства.

В октябре 2015 года, когда Россия направила свои ВКС в Сирию, Путин в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников стран СНГ заявил, что на стороне «Исламского государства» в тот момент воевало 5−7 тысяч выходцев из стран бывшего СССР. «Мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома», — отметил тогда российский президент.

В сентябре 2015 года глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что на стороне «Исламского государства» воюют 1,8 тыс. россиян. В апреле 2015 года замдиректора ФСБ Сергей Смирнов оценил число воюющих за ИГ россиян в 1,7 тыс. человек.

В ходе общения с офицерами Путин также сообщил, что именно его инициативой был поход российской авианесущей группы к берегам Сирии. В свою очередь командир крейсера «Адмирал Кузнецов» сообщил главе государства, что в ходе похода удалось в боевых условиях испытать новую военную технику, в том числе новые самолеты МиГ-29, а также вертолет Ка-52.

 
 
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В Сирии на стороне боевиков воюют около девяти тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР.

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