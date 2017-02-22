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МИД Черногории: страна планирует вступить в НАТО в мае этого года

23.02.2017 19:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович сообщил, что страна надеется вступить в НАТО в мае этого года на саммите организации в Брюсселе. С соответствующим заявлением политик выступил в опубликованном интервью агентству Reuters.

По его словам, Подгорица получила из Вашингтона официальное заверение в том, что Сенат США ратифицирует присоединение страны к Североатлантическому альянсу. «Это произойдет, 100 процентов», — сказал министр. Процессу не помешает стремление нынешней администрации США наладить отношения с Москвой. «Мы понимаем, что президент Трамп намерен добиться некоторого прорыва в отношениях с Россией, особенно в борьбе с терроризм, но мы не видим никаких признаков того, что он готов жертвовать основными американскими национальными интересами», — считает Дарманович.

На саммите НАТО в декабре 2009 года Черногория получила План действий для членства в НАТО. В 2010 году стартовали переговоры, которые завершились в мае 2016 года подписанием протокола о вступлении в организацию, после чего страна получила статус наблюдателя. После ратификации этого протокола всеми странами альянса и Черногорией страна станет полноценным участником Вашингтонского договора о коллективной безопасности и 29-м членом альянса. Протокол уже ратифицировали 24 из 28 стран НАТО, однако Сенат Конгресса США пока не сделал этого.

Очередной саммит НАТО в Брюсселе пройдет 25 мая. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия негативно относится к расширению НАТО.

 
 
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Министр иностранных дел Черногории заявил, что Подгорица получила одобрение Вашингтона.

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