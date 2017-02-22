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КНДР обвинила Малайзию в незаконном вскрытии своего гражданина
23.02.2017 21:26 — Новости Мира | Tut.by
Информационное агентство КНДР обвинило власти Малайзии в незаконном вскрытии тела умершего гражданина своей страны. Там категорически отвергли информацию о том, что он скончался в результате отравления.
В заявлении KCNA, на которое ссылается
KCNA указывает, что сотрудники посольства четко указали малайзийским властям, что гражданин КНДР умер в результате сердечного приступа и никакое вскрытие не требовалось.
В заявлении Пхеньяна имя покойного не названо, однако Би-би-си предполагает, что речь идет о
Ранее посол КНДР в Малайзии заявил, что умершим в аэропорту был Ким Чхоль. Именно это имя было написано в найденном при нем паспорте.
Ранее издание Guardian утверждало, что в результате вскрытия покойного не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти, в том числе и отравления. Тем не менее малайзийская полиция уже объявила о розыске подозреваемых. Среди них — высокопоставленный сотрудник посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре, а также сотрудник авиакомпании Air Koryo.
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Там категорически отвергли информацию о том, что он скончался в результате отравления
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