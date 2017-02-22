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КНДР обвинила Малайзию в незаконном вскрытии своего гражданина

23.02.2017 21:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Информационное агентство КНДР обвинило власти Малайзии в незаконном вскрытии тела умершего гражданина своей страны. Там категорически отвергли информацию о том, что он скончался в результате отравления.

В заявлении KCNA, на которое ссылается Би-би-си, указывается, что обладающий дипломатическим паспортом гражданин КНДР скончался в результате сердечного приступа в Малайзии. В посольстве Северной Кореи идентифицировали личность покойного и потребовали перевести его тело в дипломатическую миссию. Однако «малайзийские власти, основываясь на фальшивых сообщениях из Южной Кореи о якобы отравлении гражданина, провели вскрытие тела, не согласовав это с посольством».

KCNA указывает, что сотрудники посольства четко указали малайзийским властям, что гражданин КНДР умер в результате сердечного приступа и никакое вскрытие не требовалось.

В заявлении Пхеньяна имя покойного не названо, однако Би-би-си предполагает, что речь идет о Ким Чен Наме, брате лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее посол КНДР в Малайзии заявил, что умершим в аэропорту был Ким Чхоль. Именно это имя было написано в найденном при нем паспорте.

Ранее издание Guardian утверждало, что в результате вскрытия покойного не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти, в том числе и отравления. Тем не менее малайзийская полиция уже объявила о розыске подозреваемых. Среди них — высокопоставленный сотрудник посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре, а также сотрудник авиакомпании Air Koryo.

 
 
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Там категорически отвергли информацию о том, что он скончался в результате отравления

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