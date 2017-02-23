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Канцлер Австрии призвал к пересмотру антироссийских санкций

23.02.2017 23:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил о необходимости пересмотра санкций, введенных в отношении России. По мнению австрийского лидера, санкционный режим не привел к достаточному прогрессу. Такое заявление Керн сделал 23 февраля в интервью Bloomberg.

По словам Керна, Евросоюзу, возможно, следует рассмотреть другие рычаги воздействия на российского президента Владимира Путина, которые принесли бы больше пользы и не были так экономически вредны для Европы.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он частичную отмену санкций в обмен на прогресс в соблюдении минских договоренностей, Керн сказал: «Абсолютно». «Австрии было бы лучше. Концепция, согласно которой мы вводим санкции и получаем хороший результат от России, не сработала. Нам нужна другая концепция», — заявил Керн.

Австрийский канцлер отметил, что Австрия заинтересована в снятии некоторых санкций. «Но мы должны признать, что отмена санкций должна идти наряду с выполнением минских соглашений», — подчеркнул он. «До тех пор, пока не будет достигнуто какого-то прогресса, я думаю, будет трудно отменить санкции», — сказал он, отметив, что это «чувствительный вопрос» и Европе «следует держаться вместе» при его рассмотрении.

Санкции с отношении России были введены странами Запада после присоединения Крыма к России в 2014 году. С тех пор они неоднократно ужесточались и продлевались на фоне продолжающегося конфликта на востоке Украины.

 
 
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По его словам, нужна другая концепция, которая принесла бы больше пользы и не была бы так экономически вредна для Европы.

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