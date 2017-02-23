В Нидерландах нижняя палата парламента одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация Соглашения об ассоциации Украина — ЕС, передает « Укринформ ».

За документ проголосовали 89 из 150 депутатов, 55 проголосовали против. В отличие от других вопросов повестки дня, голосование по украинскому вопросу происходило по особой процедуре — каждый из депутатов должен был ответить, поддерживает ли он ратификацию, после чего состоялся подсчет голосов.

Для завершения ратификации документ должен быть также утвержден Верхней палатой парламента Нидерландов. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится после 15 марта, тогда же в стране должны пройти выборы в нижнюю палату.

Президент Петр Порошенко положительно оценил решение о ратификации Соглашения об ассоциации и надеется на соответствующее решение сената. Об этом он заявил на Facebook.

«Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС. Спасибо Марку Рютте (премьер-министр Нидерландов. — Прим. ред.) и парламентскому большинству за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта. Ожидаем решения сената», — написал Порошенко.

Напомним, в апреле прошлого года в Нидерландах состоялся консультативный референдум, на котором большинство проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС Нидерландами. Правительство страны выступило за поиск решения, которое бы давало возможность снять выраженную во время кампании «обеспокоенность» избирателей и при этом ратифицировать документ.