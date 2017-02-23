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На Филиппинах арестовали критиковавшую Дутерте сенатора

24.02.2017 06:24 — Новости Мира | Tut.by  
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На Филиппинах арестована оппозиционный сенатор Лейла де Лима, известная критикой в адрес президента страны Родриго Дутерте. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает Reuters.


Арест Лейлы де Лима. Фото: Reuters

Кроме парламентария, местный суд подверг аресту ее бывшего водителя и телохранителя. «Правда вскроется, я добьюсь правосудия. Я невиновна», — заявила она представителям СМИ перед тем, как полиция вывела ее из офиса, где было произведено задержание.

На минувшей неделе филиппинское министерство юстиции выдвинуло против де Лимы обвинения в получении взяток от торговцев наркотиками.

21 февраля сенатор призвала правительство Филиппин объявить Дутерте импичмент. А в 2016 году она обратилась в Международный уголовный суд с требованием провести в отношении него расследование. Используемые им методы борьбы с наркоманами она называла «преступлениями против человечности».

Родриго Дутерте победил на президентских выборах в мае 2016-го. Основой его программы было обещание искоренить наркоманию и наркоторговлю на Филиппинах. По данным ООН, после его прихода к власти в стране были убиты более шести тысяч человек, уличенных в употреблении и распространении запрещенных веществ. Мировая общественность не раз осуждала действия Дутерте в данном вопросе.

 
 
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На минувшей неделе филиппинское министерство юстиции выдвинуло против де Лимы обвинения в получении взяток от торговцев наркотиками.

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