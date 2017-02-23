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На лице Ким Чен Нама обнаружены следы газа VX

24.02.2017 07:19 — Новости Мира | Tut.by  
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На лице единокровного брата лидера КНДР обнаружены остатки газа VX — фосфорорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Поиски подозреваемых продолжаются.

Ким Чен Нам, единокровный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит при помощи газа VX — фосфороорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Об этом сообщили в пятницу, 24 февраля, следственные органы Малайзии. Как уточняет агентство AFP, остатки высокотоксичного газа были обнаружены на лице и глазах Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля. Нападение на него совершили две женщины в аэропорту Куала-Лумпура. Ким Чен скончался по пути в больницу.

Власти Малайзии полагают, что за убийством стоит официальный Пхеньян. Всего по делу проходят 10 подозреваемых. В их числе — второй секретарь посольства КНДР в Куала-Лумпуре и сотрудник северокорейской авиакомпании Air Koryo. Еще четыре гражданина КНДР в день преступления покинули Малайзию и в настоящее время находятся в Северной Корее. Четверо подозреваемых уже задержаны, в том числе обе участницы нападения. Одна из них, 25 лет, является гражданкой Индонезии, у второй, 28-летней, имелся при себе вьетнамский паспорт.

Газ VX считается самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных веществ, применяемых в химическом оружии. Вещество было создано в 1955 году в Великобритании, оно не имеет цвета и запаха. После его ингаляции смерть наступает примерно через 10−15 минут.

 
 
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Газ VX считается самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных веществ, применяемых в химическом оружии. Вещество было создано в 1955 году в...

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