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Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США

24.02.2017 08:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал страны. В интервью агентству Рейтер Трамп сказал, что США должны утвердить свое ядерное превосходство и не отставать в этой сфере даже от дружественных стран.


Фото: Reuters

«Это было бы прекрасно, это была бы мечта — ни одной страны с ядерным оружием. Но раз уж оно есть, то мы хотим быть по этой части первыми», — заявил Трамп.

До вступления в должность президента Трамп уже выступал за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны. Он писал, что наращивать ядерную мощь США нужно, пока мир не начнет «трезво оценивать» ядерное оружие.

В новом интервью Трамп также назвал «односторонней» сделку с Россией по договору о сокращении и ограничении стратегических ядерных вооружений (СНВ-3). «Мы [новая администрация Белого дома] начнем заключать хорошие сделки», — пообещал он.

Ранее агентство Рейтер писало о казусе, якобы случившемся во время телефонного разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Когда Путин поднял вопрос о продлении договора СНВ-3, американскому лидеру сначала пришлось уточнять у советников, о каком договоре идет речь. Затем он, как сообщалось, назвал соглашение выгодным для России, а не для США.

СНВ-3 вступил в силу после ратификации парламентами обеих стран 5 февраля 2011 года. Срок его действия — 10 лет.

Согласно договору, к февралю 2018 года стороны должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц каждая, а баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700 единиц.

Кроме того, президент США пообещал на потенциальной встрече с Путиным поднять вопрос о предполагаемом нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США сообщала, что Россия тайно разместила на своей территории крылатые ракеты вопреки договору 1987 года. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда сказал, что официально Москву никто не обвинял и Россия остается приверженной соглашению.

Трамп в новом интервью сказал, что считает эту проблему важной. В то же время он отметил, что в его расписании пока не значится личная встреча с президентом России.

Предыдущая администрация Белого дома также обвиняла Россию в нарушении этого договора.

 
 
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Трамп сказал, что США должны утвердить свое ядерное превосходство и не отставать в этой сфере даже от дружественных стран.

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