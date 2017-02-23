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В США ветеран армии открыл стрельбу по иммигрантам в баре
24.02.2017 09:00 — Новости Мира | Tut.by
Ветеран морской пехоты ВМС США расстрелял компанию выходцев из Индии. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает
По его данным, инцидент произошел в ночь на 23 февраля в одном из баров города Олейте, штат Канзас. 51-летний Адам Пуринтон с криком «Вон из моей страны!» достал пистолет и открыл огонь по сидящим неподалеку от него индийцам. 32-летний авиаинженер Шринивас Кучибхотла из города Хайдерабада, Индия, был убит на месте, его коллеги Алок Мадасами и Иан Гриллот получили ранения и были госпитализированы.
Утром четверга, через несколько часов после случившегося, подозреваемого арестовали и предъявили ему обвинения в предумышленном убийстве первой степени.
«Это был трагический и бессмысленный акт насилия», — охарактеризовал произошедшее начальник городской полиции Стивен Менке.
Также сообщается, что Пуринтон часто выкрикивал оскорбления на расовой почве в адрес приходящих в бар индийцев. По словам бармена из города Клинтон в соседнем штате Миссури, где скрывался преступник, тот рассказывал ему, что убил двух приезжих из Ближнего Востока. Возможно, ветеран перепутал индийцев с арабами.
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51-летний Адам Пуринтон с криком "Вон из моей страны!" достал пистолет и открыл огонь по сидящим неподалеку от него индийцам.
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