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В США ветеран армии открыл стрельбу по иммигрантам в баре

24.02.2017 09:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Ветеран морской пехоты ВМС США расстрелял компанию выходцев из Индии. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает Associated Press.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 23 февраля в одном из баров города Олейте, штат Канзас. 51-летний Адам Пуринтон с криком «Вон из моей страны!» достал пистолет и открыл огонь по сидящим неподалеку от него индийцам. 32-летний авиаинженер Шринивас Кучибхотла из города Хайдерабада, Индия, был убит на месте, его коллеги Алок Мадасами  и Иан Гриллот получили ранения и были госпитализированы.

Утром четверга, через несколько часов после случившегося, подозреваемого арестовали и предъявили ему обвинения в предумышленном убийстве первой степени.

«Это был трагический и бессмысленный акт насилия», — охарактеризовал произошедшее начальник городской полиции Стивен Менке.

Также сообщается, что Пуринтон часто выкрикивал оскорбления на расовой почве в адрес приходящих в бар индийцев. По словам бармена из города Клинтон в соседнем штате Миссури, где скрывался преступник, тот рассказывал ему, что убил двух приезжих из Ближнего Востока. Возможно, ветеран перепутал индийцев с арабами.

 
 
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51-летний Адам Пуринтон с криком "Вон из моей страны!" достал пистолет и открыл огонь по сидящим неподалеку от него индийцам.

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