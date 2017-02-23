|
Россия предложила странам Запада оплатить восстановление Сирии
24.02.2017 09:45 — Новости Мира | Tut.by
Россия предложила Евросоюзу выделить десятки миллиардов долларов на послевоенное восстановление Сирии. Однако страны Запада без энтузиазма восприняли эту идею.
Как сообщает
«Русские действительно не собираются наследовать полностью разрушенную Сирию», — заявил один из дипломатов.
Однако, как отмечает FT, идея Москвы не встретила поддержки в странах Запада. Они указывают, что часть разрушений была вызвана в том числе ударами ВКС России по крупным городам, включая Алеппо. Помимо этого, Великобритания, Франция и Нидерланды по-прежнему уверены, что война не закончится, если президентом Сирии останется Башар Асад.
Ожидается, что вопрос финансирования восстановления Сирии будет обсуждаться на мирных переговорах в Женеве и Астане, где Россия намерена представить свой вариант проекта новой Конституции страны.
FT утверждает со ссылкой на российских экспертов по Ближнему Востоку, что в настоящий момент главным препятствием для политических переговоров по Сирии является позиция Ирана. «Жесткая позиция администрации Дональда Трампа в отношении Тегерана может помочь заставить Иран прийти к консенсусу. Но для этого необходим четкий сигнал из Вашингтона», — заявил газете бывший российский дипломат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что вопрос финансирования восстановления Сирии будет обсуждаться на мирных переговорах в Женеве и Астане, где Россия намерена представить свой вариант...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии