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Россия предложила странам Запада оплатить восстановление Сирии

24.02.2017 09:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия предложила Евросоюзу выделить десятки миллиардов долларов на послевоенное восстановление Сирии. Однако страны Запада без энтузиазма восприняли эту идею.


Фото: Reuters

Как сообщает Financial Times, на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с послами стран ЕС в Москве заявил, что в скором времени главной темой станет послевоенное восстановление Сирии, на которое потребуются десятки миллиардов долларов. При этом российский представитель указал, что Россия финансировать реконструкцию разрушенной страны не будет.

«Русские действительно не собираются наследовать полностью разрушенную Сирию», — заявил один из дипломатов.

Однако, как отмечает FT, идея Москвы не встретила поддержки в странах Запада. Они указывают, что часть разрушений была вызвана в том числе ударами ВКС России по крупным городам, включая Алеппо. Помимо этого, Великобритания, Франция и Нидерланды по-прежнему уверены, что война не закончится, если президентом Сирии останется Башар Асад.

Ожидается, что вопрос финансирования восстановления Сирии будет обсуждаться на мирных переговорах в Женеве и Астане, где Россия намерена представить свой вариант проекта новой Конституции страны.

FT утверждает со ссылкой на российских экспертов по Ближнему Востоку, что в настоящий момент главным препятствием для политических переговоров по Сирии является позиция Ирана. «Жесткая позиция администрации Дональда Трампа в отношении Тегерана может помочь заставить Иран прийти к консенсусу. Но для этого необходим четкий сигнал из Вашингтона», — заявил газете бывший российский дипломат.

 
 
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Ожидается, что вопрос финансирования восстановления Сирии будет обсуждаться на мирных переговорах в Женеве и Астане, где Россия намерена представить свой вариант...

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