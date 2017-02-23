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Страны-должники лишены права голоса в ООН

24.02.2017 10:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Шести странам вернут право голоса на Генеральной ассамблее, если они заплатят долги как минимум за два года.


Фото: www.unmultimedia.org

Шесть стран временно лишены права голосования на Генеральной ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Об этом говорится в сообщении ООН, распространенном в четверг, 24 февраля. Главным должником является Венесуэла, которая сможет принимать участие в голосовании, лишь заплатив 24 миллиона долларов. Другие пять стран, которые лишены права голоса до конца работы 71-й сессии Генассамблеи ООН, то есть до осени 2017 года, — это Кабо Верде, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Вануату.

Странам-должникам вернут право голоса, если они заплатят долги как минимум за два года. Об этом заявил в конце января новый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Суммы ежегодных взносов рассчитываются для каждой страны индивидуально.

 
 
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Шести странам вернут право голоса на Генеральной ассамблее, если они заплатят долги, как минимум, за два года.

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