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Семья отговорила Трампа от выхода из Парижского соглашения по климату

24.02.2017 13:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, которую неоднократно озвучивал во время предвыборной кампании. Это решение было принято под влиянием его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Wall Street Journal. Выдержки из публикации приводит The Hill.


Иванка и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Собеседник издания сообщил, что критика соглашения содержалась в одном из готовящихся президентских указов. Иванка Трамп и Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, настояли на том, чтобы этот пункт был исключен из документа. Официальный представитель администрации президента Шон Спайсер отказался подтвердить эту информацию.

Соглашение по климату, подписанное в 2015 году, предусматривает, в частности, выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно должно заменить Киотский протокол, принятый в 1997 году в качестве дополнения к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Трамп называл соглашение мистификацией, созданной под влиянием Китая, и критиковал экологическую политику своего предшественника Барака Обамы.

В начале февраля дочь и зять президента США помогли заблокировать проект указа, который отменял программу бывшего главы государства Барака Обамы по защите представителей ЛГБТ-сообщества от дискриминации. СМИ сообщили, что к разработке проекта указа был причастен вице-президент Майк Пенс, известный своим консерватизмом.

 
 
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Ранее Трамп называл соглашение мистификацией, созданной под влиянием Китая, и критиковал экологическую политику своего предшественника Барака Обамы.

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