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В результате взрыва в пригороде сирийского Эль-Баба погиб 41 человек
24.02.2017 13:44 — Новости Мира | Tut.by
В результате взрыва заминированного автомобиля в пригороде сирийского Эль-Баба погиб 41 человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Взрыв произошел на КПП, который контролировала группа сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией. В результате инцидента погиб 41 человек, в том числе 35 мирных жителей и шесть повстанцев.
По данным властей, взрыв устроили боевики «Исламского государства». Как отмечается, ранее повстанческим группам удалось выбить боевиков из Эль-Баба.
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В том числе 35 мирных жителей и шесть повстанцев.
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