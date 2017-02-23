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Польша построит газопровод до границы с Украиной

24.02.2017 19:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Польский оператор сети газопроводов компания Gaz-System выбрала исполнителя, ответственного за строительство нового газопровода Германовичи-Страхоцина, который протянется до границы с Украиной. Как сообщается на официальном сайте компании, строительством займется фирма PGNiG Technologie.

«Этот газопровод — важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины», — информировала в четверг пресс-служба Gaz-System.

Его протяженность составит 72 км. Помимо строительства газопровода планируется также расширить общую инфраструктуру. Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($ 72 млн), их завершение запланировано на 2019 год.

Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нитки так называемого энергетического коридора Север-Юг.

«Цель проекта — укрепить энергетическую безопасность страны, модернизировать и расширить систему передачи газа на юго-востоке Польши, — утверждает польский оператор. — Эта инвестиция имеет большое значение в контексте планируемого строительства газопровода Польша-Украина, который будет пролегать между узлом в Германовиче с польской стороны и «Бильче-Волица» — с украинской.

 
 
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Новый газопровод станет важной частью восточной нитки так называемого энергетического коридора Север-Юг

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