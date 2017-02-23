﻿ США впервые разместят в Европе истребители F-35. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

США впервые разместят в Европе истребители F-35

24.02.2017 20:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вашингтон впервые дислоцирует в Европе многофункциональные истребители пятого поколения F-35A. Об этом сообщил глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл на встрече с группой журналистов, передает в пятницу, 24 февраля, ТАСС.


«Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет», — приводит агентство слова Карлайла.

По его словам, у США есть также планы направлять эти истребители в Тихоокеанский регион. Кроме того предполагается, что не в текущем году, а позднее они будут дислоцированы и на Ближнем Востоке.

В январе сообщалось, что США впервые отправили истребители F-35 на службу за рубеж. Эскадрилья Корпуса морской пехоты была размещена в Японии — на американской военной базе Ивакуни в южной части острова Хонсю.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того предполагается, что позднее они будут дислоцированы и на Ближнем Востоке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Польша построит газопровод до границы с Украиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика