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Журналистов ряда ведущих мировых СМИ не пустили на брифинг в Белом доме

24.02.2017 23:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Журналистов ряда ведущих мировых СМИ, в том числе CNN, The New York Times и «Би-би-си», не пустили на брифинг для прессы в Белом доме, сообщает The Hill.

На мероприятие не были допущены также корреспонденты BuzzFeed, The Daily Mail, The Hill, The Los Angeles Times и The New York Daily News. Репортеры агентства The Associated Press и журнала Time в знак протеста бойкотировали мероприятие.

На мероприятие допустили представителей ряда других крупных СМИ, в том числе телеканалы ABC, CBS, NBC, Fox News, агентства Reuters и Bloomberg, а также консервативные издания Breitbart и The Washington Times.

Как пишет The Hill, 24 февраля журналистам сообщили, что вместо обычной пресс-конференции, на которой присутствуют все работающие в Белом доме репортеры, пресс-секретарь Шон Спайсер проведет встречу с «расширенным пулом».

Формат пула предполагает присутствие нескольких журналистов (обычно представляющих разные виды медиа), которые потом делятся материалом с коллегами; работа с пулом используется, как правило, когда на мероприятии нет места для большого количества людей. CNN отмечает, что стал единственным крупным телеканалом, не допущенным на мероприятие для «расширенного пула».

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял CNN, The New York Times и ряд других крупных СМИ в необъективном, по его мнению, освещении его деятельности. 24 февраля, выступая на консервативной конференции, он раскритиковал СМИ за ссылки на анонимные источники, негативно высказывающиеся о нем.

 
 
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Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял CNN, The New York Times и ряд других крупных СМИ в необъективном, по его мнению, освещении его деятельности.

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