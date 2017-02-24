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Савченко приехала на Донбасс, чтобы навестить военнопленных

25.02.2017 00:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли 24 февраля в Макеевку Донецкой области, которая находится под контролем представителей самопровозглашенной ДНР, чтобы навестить украинских военнопленных, передает Донецкое агентство новостей.


Надежда Савченко. Фото: dan-news.info

Визит проходил в закрытом режиме, журналистов туда не пустили. Отмечается, что депутат привезла с собой посылки для заключенных от родственников.

Вечером на своей странице в Facebook Савченко написала, что посетила две камеры, где содержатся шесть человек.

«Посетили две камеры, где содержатся шесть наших военнопленных, пообщались с ребятами. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в «минских списках», — сообщила Савченко.

Также она обратилась к мировым лидерам, которые подписали комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений, с просьбой ускорить освобождение украинских военнопленных, т.к. состояние здоровья многих вызывает опасения.

В январе нардеп опубликовала списки пленных и предложила произвести обмен по схеме «всех на всех».

7 декабря 2016 года СМИ сообщили, что Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Встречу якобы организовала ФСБ России при содействии российского посольства в Беларуси. Позже факт данных переговоров подтвердил глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий. По его словам, участники обсудили обмен пленными по формуле «всех на всех».

После этой встречи Савченко исключили из фракции «Батькивщина», а также лишили

права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы. Встречу также осудил и президент Украины Петр Порошенко.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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