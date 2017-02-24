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Савченко приехала на Донбасс, чтобы навестить военнопленных
25.02.2017 00:18 — Новости Мира | Tut.by
Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыли 24 февраля в Макеевку Донецкой области, которая находится под контролем представителей самопровозглашенной ДНР, чтобы навестить украинских военнопленных,
Визит проходил в закрытом режиме, журналистов туда не пустили. Отмечается, что депутат привезла с собой посылки для заключенных от родственников.
Вечером на своей странице в Facebook Савченко
«Посетили две камеры, где содержатся шесть наших военнопленных, пообщались с ребятами. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в «минских списках», — сообщила Савченко.
Также она обратилась к мировым лидерам, которые подписали комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений, с просьбой ускорить освобождение украинских военнопленных, т.к. состояние здоровья многих вызывает опасения.
В январе нардеп
7 декабря 2016 года СМИ сообщили, что Савченко тайно
После этой встречи Савченко исключили из фракции «Батькивщина», а также
права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы. Встречу также
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"Посетили две камеры, где содержатся шесть наших военнопленных, пообщались с ребятами. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в "минских...
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