Сотни человек ежедневно приходят в одну из православных церквей Афин, чтобы получить бесплатную порцию обеда: гороховый суп, кусок пиццы, яйцо, хлеб и яблоко. Высокий уровень безработицы в стране вынуждает некоторых греков выстаивать очереди за бесплатными обедами или работать буквально за еду.

73-летняя пенсионерка Димитра, которая стыдится называть свою фамилию, признаётся, что никогда бы не подумала, что однажды будет получать продовольственные подачки от государства и фондов. Женщина работала всю жизнь и ни разу не была в отпуске. В феврале она, как и многие нуждающиеся, получила по пачке риса и нута, две пачки спагетти, банку молока и немного фиников. Ежемесячно Димитра платит около 330 евро за аренду крошечной квартиры в Афинах, и, как результат, она погрязла в счетах. То, что сейчас происходит в экономике Греции, называют рецессией. Однако греки называют нынешнее состояние дел депрессией.

Фотограф агентства Рейтер Алкис Константинидис посмотрел, как выживают греки в непростые времена.



Еда для нуждающихся стоит на столе в одной из православных церквей Афин. После семи лет финансовых вливаний в экономику Греции правительству не удалось искоренить бедность.



Люди едят в столовой одной из православных церквей в Афинах. Как признаются сами греки, рецессия в экономике страны превратилась во всеобщую депрессию.



Пожилой мужчина продает каштаны перед зданием греческого парламента во время демонстрации с требованием о снижении налогов и получении компенсаций. Греция стоит на третьем месте среди европейских стран по уровню бедности после Болгарии и Румынии. По данным Евростата, в 2015 году 22,2% населения испытывали «серьезные материальные лишения».



Набор продуктов, который раздавал продовольственный фонд в Афинах в феврале: пачка риса и нута, две пачки спагетти, банка молока, немного фиников. Каждый месяц набор продуктов может меняться и зависит от того, какие продукты есть в наличии.



Пожилая женщина выбирает вещи, которые собирают для нуждающихся в одной из православных церквей в Афинах.



Детская одежда, которую раздадут нуждающимся семьям. Уровень безработицы в Греции упал с 28 до 23 процентов, но остается самым высоким в ЕС. С началом кризиса экономика страны сократилась на четверть, а тысячи предприятий были закрыты.



Люди, которые пришли на обед в церковь, отражаются в иконе. За четыре дневные смены здесь успевают накрыть 400 порций обеда.



61-летняя Ева Агисалаки убирает со стола в столовой одной из церквей Афин. Раньше она работала учителем, а сейчас стала волонтером, чтобы иметь возможность кормить при церкви своих безработных сына и дочь. У женщины нет пенсии. Когда пенсионный возраст повысили до 67 лет, трудовой контракт у нее закончился, а новую работу она найти не смогла. Пенсия ее мужа уменьшилась с 980 до 600 евро в месяц.



Люди стоят в очереди, чтобы бесплатно пообедать в церковной столовой. Нуждающимся предлагают скромное меню: фасолевый суп, хлеб, яйцо, кусочек пиццы и яблоко.



Одеяла бездомного человека лежат на тротуаре в центре Афин.



Вид на трущобы в Пераме — пригороде Афин.