Папа Римский Франциск выразил опасение, что нехватка пресной воды может привести к новому мировому конфликту. Об этом он заявил в ходе конференции, посвященной правовым аспектам доступа к водным ресурсам, передает РИА Новости .



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«Право на воду является определяющим для выживания человека и будущего человечества. И я спрашиваю себя, не движемся ли мы в сторону большой мировой войны из-за воды», — сказал понтифик.

«Каждый день тысяча детей погибает от болезней, связанных с водой. Зараженная вода потребляется миллионами людей каждый день. Нужно остановиться и повернуть ситуацию вспять. К счастью, это не является невозможным, однако это срочное дело», — подчеркнул Папа Римский.

Понтифик призвал политиков, ученых, верующих и крупных предпринимателей объединить свои усилия, чтобы довести до народа мысль о необходимости охраны источников и обеспечить доступ к чистой воде как можно большему числу людей.

По данным ООН, в настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% людей в мире, доступа к чистой воде лишены 783 миллиона жителей планеты. К середине ХXI века численность живущих при постоянной нехватке воды превысит 4 миллиарда человек.