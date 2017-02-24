Финансовая прокуратура Франции открыла официальное расследование по делу жены кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона. Ведомство приняло такое решение после предварительной проверки.



Пенелоп и Франсуа Фийон. Фото: Reuters

После предварительной проверки по делу о фиктивном трудоустройстве супруги бывшего премьер-министра Франсуа Фийона Финансовая прокуратура Франции открыла официальное расследование, сообщает Le Figaro .

Следствие открыто против «неустановленных лиц», обвинение касается хищения государственных средств, неправильного использования публичных фондов, а также соучастия в сокрытии этих преступлений, нарушающих законодательство о прозрачности общественной жизни.

Скандал разразился после того, как бывший премьер Фийон победил на праймериз и был официально утвержден в качестве кандидата на выборах президента от партии «Республиканцы». В ходе внутрипартийной борьбы Фийону удалось оттеснить бывшего президента Николя Саркози.

Старт кампании в прессе дала публикация от 25 января в популярном французском еженедельнике Canard enchaine, известном своими журналистскими расследованиями. В статье говорилось, что Пенелопа Фийон в 1998—2002 годах работала помощницей мужа, когда тот был депутатом французского парламента. Само по себе это не является преступлением, политикам во Франции не запрещено трудоустраивать родственников, однако издание утверждало, что пост помощника был фиктивным , так как никаких результатов деятельности мадам Фийон обнаружить не удалось.

Когда в 2002 году Фийон ушел из парламента в правительство на должность министра труда и социальных проблем, его депутатский мандат перешел однопартийцу Марку Жуло, нынешнему депутату Европарламента. При этом Пенелопа Фийон числилась до 2007 года помощницей депутата Жуло. «Я никогда не работал с Пенелопой, знал ее только как жену министра», — рассказал Canard enchaine один из ассистентов Жуло. За годы работы в парламенте жена Фийона получила € 500 тыс. в виде оклада.​

В начале февраля Фийон извинился за то, что его жена была тру​доустроена в парламент и получала там зарплату. «То, что было приемлемо вчера, не может осуществляться сегодня. Я прошу извинения у французов», — заключил Фийон, напомнив, что он «был выбран миллионами французов».

Скандал сразу же сказался на рейтинге Фийона. После публикаций о финансовых махинациях, популярность кандидата от республиканцев уменьшилась — если в январе опросы социологической компании Ipsos обещали ему выход во второй тур выборов, то после начала расследования​ прогнозы показали, что он уступит экс-министру экономики Франции и главе политического движения «Вперед» Эммануэлю Макрону.

Уже в день публикации Canard enchaine, 25 января, прокуратура Франции объявила о начале проверки фактов, изложенных в ней. 16 февраля прокуроры пояснили, что расследование действий Фийона и его жены Пенелопы будет продолжено.