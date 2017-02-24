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Прокуратура Франции открыла официальное расследование по делу жены Фийона
25.02.2017 09:16 — Новости Мира | Tut.by
Финансовая прокуратура Франции открыла официальное расследование по делу жены кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона. Ведомство приняло такое решение после предварительной проверки.
После предварительной проверки по делу о фиктивном трудоустройстве супруги бывшего премьер-министра Франсуа Фийона Финансовая прокуратура Франции открыла официальное расследование, сообщает
Следствие открыто против «неустановленных лиц», обвинение касается хищения государственных средств, неправильного использования публичных фондов, а также соучастия в сокрытии этих преступлений, нарушающих законодательство о прозрачности общественной жизни.
Скандал разразился после того, как бывший премьер Фийон победил на праймериз и был официально утвержден в качестве кандидата на выборах президента от партии «Республиканцы». В ходе внутрипартийной борьбы Фийону удалось оттеснить бывшего президента Николя Саркози.
Старт кампании в прессе дала публикация от 25 января в популярном французском еженедельнике Canard enchaine, известном своими журналистскими расследованиями. В статье говорилось, что Пенелопа Фийон в 1998—2002 годах работала помощницей мужа, когда тот был депутатом французского парламента. Само по себе это не является преступлением, политикам во Франции не запрещено трудоустраивать родственников, однако издание утверждало, что
Когда в 2002 году Фийон ушел из парламента в правительство на должность министра труда и социальных проблем, его депутатский мандат перешел однопартийцу Марку Жуло, нынешнему депутату Европарламента. При этом Пенелопа Фийон числилась до 2007 года помощницей депутата Жуло. «Я никогда не работал с Пенелопой, знал ее только как жену министра», — рассказал Canard enchaine один из ассистентов Жуло. За годы работы в парламенте жена Фийона получила € 500 тыс. в виде оклада.
В начале февраля Фийон
Скандал сразу же сказался на рейтинге Фийона. После публикаций о финансовых махинациях, популярность кандидата от республиканцев
Уже в день публикации Canard enchaine, 25 января, прокуратура Франции объявила о начале проверки фактов, изложенных в ней. 16 февраля прокуроры пояснили, что расследование действий Фийона и его жены Пенелопы будет продолжено.
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Следствие открыто против "неустановленных лиц", обвинение касается хищения государственных средств, неправильного использования публичных фондов.
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