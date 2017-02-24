Шесть террористов-смертников совершили сегодня утром вооруженное нападение на штабы силовых структур в сирийском городе Хомс в 165 километрах от Дамаска.

Как сообщила ливанская газета Ad-Diyar , боевики вступили в перестрелку с охраной и пытались проникнуть внутрь зданий. Нескольким из них удалось привести в действие пояса с взрывчаткой.

В результате в районах Гута и Махатта, где были предприняты атаки, погибло большое число людей. По предварительным данным, которые приводит Ad-Diyar, число жертв превысило 40 человек. Среди них военнослужащие и мирные жители.