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Группа смертников подорвалась рядом с правительственным зданием в Хомсе
25.02.2017 11:45 — Новости Мира | Tut.by
Шесть террористов-смертников совершили сегодня утром вооруженное нападение на штабы силовых структур в сирийском городе Хомс в 165 километрах от Дамаска.
Как сообщила ливанская газета
В результате в районах Гута и Махатта, где были предприняты атаки, погибло большое число людей. По предварительным данным, которые приводит Ad-Diyar, число жертв превысило 40 человек. Среди них военнослужащие и мирные жители.
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В результате инцидента погибли более 40 человек.
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