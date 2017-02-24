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Группа смертников подорвалась рядом с правительственным зданием в Хомсе

25.02.2017 11:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Шесть террористов-смертников совершили сегодня утром вооруженное нападение на штабы силовых структур в сирийском городе Хомс в 165 километрах от Дамаска.

Как сообщила ливанская газета Ad-Diyar, боевики вступили в перестрелку с охраной и пытались проникнуть внутрь зданий. Нескольким из них удалось привести в действие пояса с взрывчаткой.

В результате в районах Гута и Махатта, где были предприняты атаки, погибло большое число людей. По предварительным данным, которые приводит Ad-Diyar, число жертв превысило 40 человек. Среди них военнослужащие и мирные жители.

 
 
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