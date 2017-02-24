﻿ Постпред США при ООН назвала Россию "нянькой сирийского режима". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Постпред США при ООН назвала Россию "нянькой сирийского режима"

25.02.2017 12:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу, 24 февраля, подвергла острой критике Москву за намерение наложить вето на проект резолюции, предусматривающий санкции в отношении официального Дамаска за атаки с применением химического оружия.


Постпред США при ООН Никки Хейли. Фото: пресс-центр ООН

«Это смешно. Как долго Россия планирует служить нянькой сирийскому режиму и придумывать отговорки?» — заявила она.

Ранее заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Питер Уилсон сообщил журналистам, что США, Франция и Великобритания «очень тесно работали» над текстом соответствующей резолюции и хотят вынести ее на голосование «в ближайшие дни».

В ответ заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков предупредил, что Москва наложит вето на проект документа. Сафронков, в частности, высказал мнение, что расследование обстоятельств применения правительственными войсками химоружия в Сирии — необъективно и не является независимым.

На заседании Совбеза ООН в августе 2016 года российская сторона уже заявляла о своих сомнениях в истинности выводов следственной комиссии всемирной организации, подтвердившей факты применения в Сирии химоружия режимом Асада.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никки Хейли раскритиковала Москву за намерение наложить вето на резолюцию против Дамаска за использование им химоружия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Группа смертников подорвалась рядом с правительственным зданием в Хомсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика