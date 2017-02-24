Эксперты с оптимизмом оценивают шансы на поддержку нидерландскими сенаторами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, но предлагают дождаться результатов выборов в марте.



Фото: Reuters

Нидерланды находятся в одном шаге от принятия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 23 февраля нижняя палата парламента — Палата представителей — поддержала законопроект о ратификации этого соглашения. Теперь дело за Сенатом. Проголосуют ли нидерландские сенаторы за ратификацию соглашения? Ведь 6 апреля 2016 года жители страны на референдуме отклонили торгово-политическое соглашение Евросоюза с Украиной, а из 150 депутатов Палаты представителей 55 высказались «против».

В любом случае время еще есть: голосование в нидерландском Сенате касательно Соглашения об ассоциации Украина — ЕС состоится только после выборов в нижнюю палату, запланированных на 15 марта. Положительным для Украины является тот факт, что в Палате представителей за соглашение об ассоциации проголосовали, кроме правящих «Народной партии за свободу и демократию» и «Партии труда», представители политических сил, которые не входят в правящую коалицию: «Демократы-66» и «Зеленые левые». Однако в Сенате правящая коалиция имеет лишь 21 мандат из 75. И даже если считать вместе с представителями «Демократов-66» и «Зеленых левых», то и с ними большинства сенаторов не набирается.

Оптимистические ожидания

И все же нидерландские эксперты склоняются к тому, что голосование в Сенате будет в пользу договора Украина-ЕС. «Хотя правящая коалиция не имеет достаточно сенаторов, есть другие партии, которые заявили о своей поддержке соглашения. Нужны еще два сенатора. Есть 12 христианских демократов в Сенате, многие из них поддерживают ЕС и это соглашение. Так что шансы пройти Сенат довольно высокие», — говорит сотрудник Нидерландского института международных отношений Тим Масселинк в разговоре с DW.

Профессор Амстердамского университета Марк Янсен придерживается сходного мнения: «Я достаточно оптимистично настроен, поскольку многое зависит от позиции сенаторов-христианских демократов, а их позиция очень проевропейская. Думаю, все будет хорошо».

В заложниках у выборов

На голосование в Сенате будут влиять также и результаты выборов в Палату представителей. Напомним, в опросах сейчас лидирует правопопулистская и евроскептическая «Партия свободы» Герта Вилдерса. Немного от нее отстает «Народная партия за свободу и демократию» нынешнего премьер-министра Марка Рютте.

«Если популисты получат высокую поддержку, и проевропейские партии потеряют избирателей, то христианские демократы могут подумать, что не так хорошо голосовать за соглашение. Если же, наоборот, популисты получат столько голосов, сколько ожидается, а партии, которые за ЕС, покажут лучший результат, то более вероятно, что сенаторы проголосуют за соглашение», — уверен Марк Янсен.

Напомним, большинство участников референдума в Нидерландах 6 апреля 2016 года высказались против Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам длительных переговоров Европейский совет в декабре принял решение, призванное смягчить опасения нидерландцев. Согласно уточнению Совета, соглашение об ассоциации не предоставляет и не обещает Украине статус кандидата в члены ЕС, не содержит обязательств оказывать Украине военную помощь и не предоставляет украинским гражданам автоматического права селиться и работать в Евросоюзе.

Тем не менее, по словам Масселинка, националистические силы пытаются обвинить правительство в Гааге в том, что оно пытается организовать ратификацию соглашения вопреки воле избирателей — якобы «политическая элита делает, что ей вздумается, и не прислушивается к обычным людям». Поэтому судьба соглашения стала «заложником предвыборной ситуации», делает вывод Масселинк.

Если Сенат проголосует против договора с Украиной, то у Марка Рютте будет большая проблема, говорит Масселинк, «ведь ему придется объяснять в Брюсселе, почему Нидерланды не проголосовали за это соглашение». Эксперт также не исключает, что в этом случае Рютте больше не будет премьером.