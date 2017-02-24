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Перед покушением на Ким Чен Нама подозреваемой дали "детское масло" и заплатили 90 долларов
25.02.2017 14:57 — Новости Мира | Tut.by
Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, рассказала, как незнакомый ей человек попросил ее поучаствовать в розыгрыше для телешоу. Ей заплатили 400 малайзийских ринггитов (примерно 90 долларов США) и дали что-то похожее на детское масло. Этой жидкостью она намазала лицо Ким Чен Наму.
Подозреваемая — гражданка Индонезии по имени Сити Аишах. Она находится под арестом в Малайзии, где было совершено покушение на Ким Чен Нама. О показаниях подозреваемой рассказал индонезийский дипломат, которому разрешили поговорить с ней.
Полиция Малайзии 24 февраля
Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына,
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Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, рассказала, как незнакомый ей человек попросил ее поучаствовать в розыгрыше для...
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