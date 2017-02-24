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Литва выступила за постоянное присутствие военных США в стране

25.02.2017 15:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Литва выступает за постоянное присутствие американских военных на территории своей страны. Об этом заявил глава МИД Латвии Линас Линкявичюс, передает Delfi.


Линас Линкявичюс, фото: Reuters

«Мы выступаем за постоянное присутствие [американских войск], потому что наш собственный [военный] контингент весьма ограничен», — сказал Линкявичюс. Он также добавил, что обратился с данной просьбой к заместителю министра обороны США Роберту Ворку и заместителю госсекретара штатов Томасу Шэннону.

Конституция Литвы запрещает нахождение военных баз других государств на территории страны. Однако глава литовского МИДа полагает, что размещать американские войска на постоянной основе можно, если страна даст право пользоваться им своими базами, тогда как право собственности на них остается за Литвой.

Также Линкявичюс рассказал американским коллегам, что важнейшим пунктом для Литвы остается вопрос противовоздушной обороны. По его словам, у Литвы ее «практически нет».
 
Напомним, страны НАТО 8 июля 2016 года договорились о создании четырех батальонов в Прибалтике и Польше. Как сообщал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, военные будут находиться в странах Восточной Европы в качестве «сдерживающей меры». 3 января 2017 года представитель Министерства обороны Литвы Аста Галдикайт сообщила, что военнослужащие подразделений специального назначения США дислоцированы в Литве.
 
 
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Конституция Литвы запрещает нахождение военных баз других государств на территории страны. Однако глава литовского МИДа полагает, что размещать американские...

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