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СБУ рассказала, как Россия финансирует ЛНР

25.02.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила российский благотворительный фонд, который под видом поддержки международных гуманитарных проектов финансировал ополченцев самопровозглашенной ЛНР, сообщается на сайте ведомства.


По данным СБУ, в бюджете ЛНР на первый квартал 2017 года предусмотрено поступление более 11 млрд [российских] руб., однако, как утверждает ведомство, ополченцы способны сами собрать только 2 млрд руб.

Остальная сумма запланирована якобы в виде получения финансовой помощи от России, причем СБУ утверждает, что ее назначением занимается правительство России, а проект бюджета согласовывался народным советом ЛНР с российскими министерствами.

Согласно сообщению СБУ, денежные средства переводились через фонд, зарегистрированный в конце 2015 года московским «Международным расчетным банком», а президентом организации является гражданин России.

По данным СБУ, средства из фонда направляются в государственный банк ЛНР. Утверждается, что таким образом ЛНР покрывает отрицательное сальдо бюджета.

 
 
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Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила российский благотворительный фонд, который под видом поддержки международных гуманитарных проектов...

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