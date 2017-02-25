Представители оппозиции Сирии потребовали прямых переговоров с Дамаском в присутствии международного посредника ради сокращения времени подтверждения реальных намерений сторон. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Салем аль-Муслад, передает РИА Новости .

«Мы это требовали в Женеве-3 и прежде чем приехать на Женеву-4… Прямые переговоры, которые мы хотим, сократят время и станут гарантом реальных намерений сторон», — сказал он.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, в свою очередь, заявил, что Дамаск готов сесть за стол переговоров только с единой делегацией оппозиции, которая «осуждает терроризм и которая не работает по зарубежной повестке дня.

По его словам, все участники переговоров должны осудить теракт в сирийском Хомсе . «Если кто-то из них отказывается это сделать, мы будем считать их пособниками террористов и действовать в отношении них соответствующим образом», — цитирует Джаафари Reuters.

25 февраля террористы-смертники подорвали себя возле военных объектов в сирийском Хомсе, находящемся под контролем властей Арабской Республики. Погибли, по разным данным, от 14 до 35 человек.

Днем ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предоставил делегациям на переговорах в Женеве документ, предлагающий создать рабочие группы по конституции, выборам и переходной власти в Арабской Республике. Советник ВКП Яхъя аль-Ариди уточнил, что теперь ждут ответа от представителей Дамаска по принятию или непринятию этого предложения, передает «Интерфакс».

Очередной раунд межсирийских переговоров начался в швейцарском городе 23 февраля. Его завершение ожидается 3 марта. Пока у оппозиции нет единой делегации, которая смогла бы выступать партнером по диалогу с представителями Дамаска. Состоявшиеся пока встречи касались лишь формата и процедуры дальнейших дискуссий.