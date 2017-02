Один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффет опубликовал очередное послание акционерам своей компании Berkshire Hathaway (доступно на ее сайте, . pdf ).





Эти письма Баффет, которому сейчас 86, пишет с 1965 года — со временем они приобрели культовый статус среди инвесторов. В этом году интерес подогревался тем, что от Баффета ждали комментариев по поводу нового президента США Дональда Трампа, его экономической политики и перспектив американской экономики при нем. В ходе президентской кампании глава Berkshire активно поддерживал демократического кандидата Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы.

Америка будет процветать несмотря ни на что

Баффет ни разу не упомянул в своем письме Трампа, но ясно дал понять, что не одобряет иммиграционную политику нового президента. «От начала 240 лет назад (с 1776 года, когда была принята Декларация независимости США, — РБК) Америка соединила человеческую изобретательность, рыночную систему, талантливых и амбициозных иммигрантов и власть закона, что позволило достичь такого изобилия, о котором наши отцы-основатели не могли даже мечтать», — написал Баффет. «Иммигранты осчастливили эту страну. Они приезжают сюда и находят что-то, что раскрывает их потенциал, и мы [американцы] являемся продуктом этого», — говорил он ранее в этом году на выступлении в Колумбийском университете ( цитата по Bloomberg ).

Из года в год Баффет продолжает восторгаться «динамизмом американской экономики»: он верит, что долгосрочному процветанию США не грозят ни политические перемены, ни рыночные потрясения. «Это экономическое созидание будет приносить все больше и больше богатства нашим потомкам. Да, накопление богатства будет прерываться ненадолго, время от времени. Но оно не остановится. Я повторю то, что уже говорил в прошлом и планирую говорить в последующие годы: дети, родившиеся в Америке сегодня, — самое удачливое поколение в истории», — пишет Баффет.

Рыночные обвалы будут повторяться

Тем не менее Баффет предупреждает, что нынешний «бычий» тренд на американском рынке акций, который начался в 2009 году, рано или поздно прервется: «Предстоящие годы будут периодически приносить с собой крупные снижения индексов и даже рыночные паники, которые затронут практически все акции». «Никто не может сказать точно, когда эти травматические события произойдут, — ни я, ни Чарли (Мангер, партнер Баффета по Berkshire Hathaway. — РБК), ни экономисты, ни СМИ», — пишет Баффет. Но он призывает не бояться таких катаклизмов: «Всеобщий страх — это друг инвестора, потому что открывает возможности для приобретений по выгодной цене». Даже если инвестор не готов активно покупать в периоды рыночной турбулентности, можно с успехом пересидеть шторм в инвестициях в «крупные американские бизнесы с консервативной моделью финансирования», советует миллиардер.

Как Баффет зарабатывал на кризисе

В 2008 году, в разгар кризиса на Уолл-стрит, Баффет профинансировал банк Goldman Sachs на $ 5 млрд, получив взамен «вечные» привилегированные акции банка с дивидендной доходностью 10% ($ 500 млн в год). В марте 2011 года Goldman выкупил у Баффета эти привилегированные акции за $ 5,5 млрд. С учетом выплаченных дивидендов ($ 1,25 млрд) Баффет заработал $ 1,75 млрд, то есть 35% от первоначальных вложений.

Кроме того, в 2008 году Berkshire Hathaway в рамках той же сделки с Goldman Sachs получила право в течение пяти лет выкупить до 43,5 млн обыкновенных акций банка по кризисной цене в $ 115 за бумагу. В 2013 году в результате роста стоимости акций банка и пересмотра соглашения Berkshire получила бесплатно около 13 млн акций Goldman Sachs. На конец 2016 года у Berkshire оставалось 11,4 млн акций Goldman Sachs, которые принесли «бумажную» прибыль в $ 2 млрд, следует из письма Баффета акционерам.

Похожую сделку Баффет провернул в 2011 году, когда одолжил $ 5 млрд Bank of America в обмен на привилегированные акции, приносящие ежегодный доход в $ 300 млн, и право выкупить 700 млн обыкновенных акций банка на ту же сумму (по $ 7,14 за штуку). Акции Bank of America закрылись в пятницу, 24 февраля, на уровне $ 24,23 — это подразумевает текущую «бумажную» прибыль Баффета в $ 12 млрд. Опцион может быть исполнен в любой момент до сентября 2021 года. При этом Berkshire может сделать это через обмен имеющихся у нее привилегированных акций Bank of America на обыкновенные. В письме акционерам Berkshire Баффет пишет, что готов провести такую конвертацию, если Bank of America повысит свои дивиденды по обыкновенным акциям хотя бы на 47%.





Баффет против управляющих с Уолл-стрит

Отдельную главу в своем послании Баффет уделяет сравнению активных и пассивных стратегий инвестирования и проблеме неоправданно высоких комиссионных, которые собирают управляющие за услугу «активного» выбора акций. В 2007 году Баффет заключил пари с управляющим инвестфондом Protégé Partners Тедом Сидсом, поставив $ 500 тыс. на то, что обычный индексный фонд, который пассивно следует за индексом S&P 500, выступит лучше индекса хедж-фондов, составленного профессиональным управляющим, с учетом расходов инвестора на комиссионные. Пари завершится 31 декабря 2017 года, но за год до этого срока очевидно, что Баффет побеждает с явным преимуществом.

Баффет приводит в своем письме результаты пяти фондов, отобранных Сидсом, и индексного фонда Vanguard S&P за девять лет. В то время как пассивная стратегия принесла бы инвестору 85,4% доходности за этот период, только один из фондов, инвестирующих в хедж-фонды, показал бы более-менее сопоставимую доходность (62,8%), другие четыре принесли бы лишь от 2,9 до 28,3%.

По словам Баффета, огромные фиксированные комиссионные, взимаемые с инвестора хедж-фондами и фондами хедж-фондов, «абсолютно не оправданы их результатами», но зато управляющие «купаются в вознаграждениях». Он оценивает, что за девятилетний период почти 60% всего дохода, полученного этими пятью фондами, против которых он поставил, ушло в карманы управляющих. «Когда триллионы долларов управляются людьми с Уолл-стрит, которые взимают высокие комиссионные, непомерные прибыли обычно достаются управляющим, а не их клиентам. Крупным и мелким инвесторам лучше полагаться на низкозатратные индексные фонды», — подводит итог миллиардер.

Сверхприбыльная машина Баффета

23,4% — на столько выросли котировки акций Berkshire Hathaway в 2016 году; рост индекса S&P 500 с учетом реинвестирования дивидендов составил только 12%

20,8% — среднегодовой рост акций Berkshire за 52 года, что Баффет руководит компанией (против 9,7% у индекса S&P)

$ 420 млрд — рыночная капитализация Berkshire по итогам торгов 24 февраля

$ 223,6 млрд — консолидированная выручка Berkshire за 2016 год (рост на 6% относительно предыдущего года), чистая прибыль осталась на уровне 2015 года — $ 24,1 млрд

$ 76,3 млрд — личное состояние Уоррена Баффета по оценке Forbes на 25 февраля

Более 90 операционных компаний объединяет Berkshire Hathaway, включая страховые GEICO и General Re, железнодорожную BNSF, электроэнергетическую Berkshire Hathaway Energy и т.д. В 2016 году Berkshire приобрела за $ 32,7 млрд производителя оборудования для аэрокосмической промышленности и энергетики Precision Castparts и производителя батареек Duracell за $ 4,2 млрд.

​$ 122 млрд — рыночная стоимость портфельных инвестиций Berkshire в акции американских компаний, включая Wells Fargo ($ 27,6 млрд), IBM ($ 13,5 млрд), Apple ($ 7,1 млрд), на конец 2016 года

Фонд на $ 100 млрд

Важнейшим сегментом бизнеса Berkshire является страховой: модель компании основана на том, что страховое подразделение (BH Reinsurance, General Re, GEICO) собирает страховые премии, которые можно инвестировать в покупку компаний и акций. Для Berkshire это равносильно дешевому «кредиту» или, как пишет Баффет, «автоматически возобновляемому фонду»: хотя ежегодно компания выплачивает страхователям миллиарды долларов, она привлекает миллиарды долларов, выписывая новые полисы. Баффет называет эту сумму денежных средств, доступную благодаря страховым сборам, float («фонд», «резерв»). В начале 2017 года этот показатель впервые в истории Berkshire превысил $ 100 млрд, сообщил Баффет в письме, за счет сделки с компанией AIG. Она согласилась заплатить подразделению Berkshire $ 10,2 млрд за перестрахование долгосрочных рисков по страховым полисам.

При этом Баффет утверждает, что Berkshire гораздо более консервативна по отношению к рискам, чем большинство страховщиков. «Если страховая отрасль должна будет понести убытки в $ 250 млрд из-за какой-нибудь мегакатастрофы (в три раза больше существующего рекорда по убыткам), Berkshire как конгломерат все равно покажет значительную годовую прибыль», — написал миллиардер.

Цитаты из письма Уоррена Баффета: «Сегодня я лучше пройду колоноскопию, чем выпущу новые акции Berkshire» (о неудачном опыте покупок компаний на собственные акции Berkshire Hathaway). «Иногда из комментариев акционеров или СМИ следует, что мы намерены владеть некоторыми акциями „вечно“. Это правда, что у нас есть некоторые акции, которые я не намерен продавать. Но мы не брали на себя никакого обязательства, что Berkshire будет держать какие-либо из ликвидных ценных бумаг всегда». «Если 1000 управляющих будут делать предсказания относительно рынка в начале каждого года, вполне вероятно, что найдется один, чьи предсказания сбываются на протяжении девяти лет подряд. Разумеется, среди 1000 обезьян точно с такой же вероятностью найдется один „премудрый“ пророк. Разница в том, что эта удачливая обезьяна не соберет перед собой очередь из людей, желающих доверить ей свои инвестиции».