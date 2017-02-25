Участники марша собрались в начале Страстного бульвара, организаторы раздавали им значки с надписью «Немцов мост» и флаги-триколоры, передает корреспондент РБК с места событий. Собравшиеся развернули флаги ПАРНАС, движения «Солидарность» и триколоры. Кроме того, демонстранты развернули транспарант «Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!», который, среди прочих, держат адвокаты Николай Полозов и Марк Фейгин.



Фото: Reuters



Развернутый участниками марша баннер «Путин — это война» изъяла полиция, что привело к задержке начала марша. Во время марша облили зеленкой председателя Партии народной свободы Михаила Касьянова, передает корреспондент РБК. Злоумышленник был задержан.



Как рассказал РБК член оргкомитета марша Илья Яшин, согласование властей получено на 30 тыс. участников. «Это не траурный марш, мы собрались не плакать, а требовать, например, свободу политическим заключенным», — заявил он.



Организаторы марша памяти политика Бориса Немцова подали заявку в мэрию Москвы 13 февраля. В заявке планировалось, что сбор участников акции пройдет на Славянской площади, а марш пройдет от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост, где был убит Немцов, до Кадашевской набережной.



Мэрия Москвы согласовала заявку16 февраля. Однако руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что по маршруту следования у мэрии есть свои предложения, которые она озвучит позже. На следующий день организационный комитет заявил, что согласился с предложением мэрии изменить маршрут и провести акцию по маршруту 2016 года. По словам члена оргкомитета Александра Рыклина, организаторы будут требовать свободный доступ к Большому Москворецкому мосту для возложения цветов к месту, где был застрелен Немцов.



​В 2016 году участники марша прошли от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По данным движения «Белый счетчик», которое подсчитывает количество участников протестных акций, тогда в марше памяти приняли участие более 24 тыс. человек. Как сообщали в ГУ МВД Москвы, в акции участвовали 7,5 тыс. человек.



В 2015 году марш памяти Бориса Немцова в Москве собрал, по данным организаторов, от 50 тыс. до 70 тыс. человек, по данным МВД — 21 тыс. человек. Он прошел от Славянской площади до Большого Москворецкого моста.



Борис Немцов был убит выстрелами из пистолета 27 февраля 2015 года около 23:15 по московскому времени, когда вместе со своей спутницей шел по Большому Москворецкому мосту от Кремля в сторону Болотной улицы. От полученных ранений Немцов скончался на месте.



Расследованием убийства занялся СКР, который пришел к выводу, что речь идет о заказном убийстве, за которое исполнители получили не менее 15 млн руб. Всего исполнителей, по данным СКР, было шестеро: это Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и Беслан Шаванов. Последний при задержании подорвался на гранате. Остальные пятеро сейчас на скамье подсудимых, дело рассматривает Московский окружной военный суд. Подсудимым вменяются убийство в составе организованной группы и незаконное хранение оружия. Фигуранты дела на суде заявили, что не признают вину. Сразу после задержания трое из них, включая Дадаева, сознались в убийстве, а затем отказались от показаний, заявив о пытках.



Обвинение в организации покушения было заочно предъявлено только Руслану Мухудинову, водителю Руслана Геремеева. Дело в отношении него расследуется отдельно, сам Мухудинов находится в розыске.



По мнению адвокатов семьи Немцова, настоящие заказчики и организаторы убийства на свободе. В качестве одного из главных подозреваемых они называли командира батальона «Север» Руслана Геремеева, который является близким родственником депутата Госдумы Адама Делимханова, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и начальника РОВД по Шелковскому району Чечни Вахи Геремеева. Руслан Геремеев проходит по делу свидетелем и скрывается, суд в декабре не смог вызвать его на допрос. Суд также отклонил ходатайство о вызове в качестве свидетеля главы Чечни Рамзана Кадырова.