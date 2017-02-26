|
Путин и Назарбаев вместе покатались на лыжах
26.02.2017 23:26 — Новости Мира | Tut.by
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе покатались на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты. Об этом в воскресенье, 26 февраля,
Неформальная встреча глав государств предваряла переговоры, которые пройдут в Алма-Ате 27 февраля. После этого российский лидер отправится в Таджикистан и Кыргызстан.
Это уже не первый раз, когда Путин и Назарбаев вместе катаются на горных лыжах. Например, в 2002 году они отдыхали на казахстанском курорте Чимбулак по окончании неформального саммита СНГ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе покатались на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии