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Путин и Назарбаев вместе покатались на лыжах

26.02.2017 23:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе покатались на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты. Об этом в воскресенье, 26 февраля, РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Неформальная встреча глав государств предваряла переговоры, которые пройдут в Алма-Ате 27 февраля. После этого российский лидер отправится в Таджикистан и Кыргызстан.

Это уже не первый раз, когда Путин и Назарбаев вместе катаются на горных лыжах. Например, в 2002 году они отдыхали на казахстанском курорте Чимбулак по окончании неформального саммита СНГ.

 
 
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе покатались на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты.

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