Кандидат на пост министра ВМС США, отставной офицер военной разведки, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности. Об этом сообщает телеканал Fox .



Билден уведомил о своем решении министра обороны страны Джеймса Мэттиса. По его словам, после долгих размышлений он пришел к выводу, что «не в состоянии» удовлетворить требования, предъявляемым к правительственным чиновникам, чтобы «нарушить финансовые интересы своей семьи».



«Это было его личное решение, обусловленное проблемами конфиденциальности и серьезными проблемами, с которыми он столкнулся в области своих бизнес-интересов», — прокомментировал ситуацию Джеймс Мэттис. Он отметил, что в ближайшее время предложит президенту США Дональду Трампу другую кандидатуру на должность министра ВМС.



О том, что Трамп собирается назначить главой ВМС Филипа Билдена, стало известно в конце января. Лидер США отмечал, что Билден на посту министра «применит свою потрясающую рассудительность» и» первоклассные управленческие навыки» для восстановления военно-морского флота», передавал Reuters .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Претендент на пост министра ВМС США снял свою кандидатуру Трамп ожидал, что Билден на посту министра "применит свою потрясающую рассудительность" и" первоклассные управленческие навыки" для восстановления...