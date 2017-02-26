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Претендент на пост министра ВМС США снял свою кандидатуру
27.02.2017 07:14 — Новости Мира | Tut.by
Кандидат на пост министра ВМС США, отставной офицер военной разведки, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности. Об этом сообщает телеканал
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Трамп ожидал, что Билден на посту министра "применит свою потрясающую рассудительность" и" первоклассные управленческие навыки" для восстановления...
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