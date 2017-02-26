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Претендент на пост министра ВМС США снял свою кандидатуру

27.02.2017 07:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Кандидат на пост министра ВМС США, отставной офицер военной разведки, бизнесмен и инвестор Филип Билден отказался от должности. Об этом сообщает телеканал Fox.

Билден уведомил о своем решении министра обороны страны Джеймса Мэттиса. По его словам, после долгих размышлений он пришел к выводу, что «не в состоянии» удовлетворить требования, предъявляемым к правительственным чиновникам, чтобы «нарушить финансовые интересы своей семьи».

«Это было его личное решение, обусловленное проблемами конфиденциальности и серьезными проблемами, с которыми он столкнулся в области своих бизнес-интересов», — прокомментировал ситуацию Джеймс Мэттис. Он отметил, что в ближайшее время предложит президенту США Дональду Трампу другую кандидатуру на должность министра ВМС.

О том, что Трамп собирается назначить главой ВМС Филипа Билдена, стало известно в конце января. Лидер США отмечал, что Билден на посту министра «применит свою потрясающую рассудительность» и» первоклассные управленческие навыки» для восстановления военно-морского флота», передавал Reuters

 
 
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Трамп ожидал, что Билден на посту министра "применит свою потрясающую рассудительность" и" первоклассные управленческие навыки" для восстановления...

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