Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пытается бороться с утечками информации из президентской администрации, повысив меры безопасности, в частности, выборочно проверяя мобильные телефоны сотрудников. Об этом в воскресенье, 26 февраля, пишет интернет-издание Politico.



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Такие меры стали приниматься вскоре после того, как президент Дональд Трамп обрушился с критикой на СМИ за использование анонимных источников.

На минувшей неделе, когда стало известно об утечке в СМИ информации с одного из совещаний, в котором принимали участие около десятка человек, Спайсер вновь созвал их, по словам одного из участников беседы, на «экстренное совещание». При входе в кабинет сотрудников Белого дома попросили сложить телефоны на столе для проверки. На этой встрече присутствовали и юристы администрации президента.

Сотрудников предупредили также о недопустимости использования на телефонах ряда мессенджеров с шифрованием, в частности автоматически удаляющих сообщение после отправления (таких как Confide или Signal).

Спайсер пригрозил проблемами, если информация о проверке телефонов и встрече, посвященной проблеме утечек, проникнет в средства массовой информации, пишет Politico со ссылкой на нескольких участников совещания.