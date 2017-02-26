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«Оскары-2017» вручили со скандалом
27.02.2017 11:26 — Новости Мира | БДГ
В Лос-Анджелесе 89-я церемония вручения ежегодной премии «Оскар» завершилась конфузом. Лучшим фильмом стал «Лунный свет» Барри Дженкинса об афроамериканце-гее.
Но перед тем, как отдать статуэтку картине, победителем был объявлен «Ла-Ла Ленд», и съемочная группа фильма даже успела подняться на сцену. Но оказалось, что в руках объявлявшего был ошибочный конверт.
Приз в категории «Лучший актер» завоевал Кейси Аффлек («Манчестер у моря»).
«Лучшей актрисой» стала Эмма Стоун (фильм «Ла-Ла Ленд»).
Победу в номинации «Лучший режиссер» одержал Дэмьен Шазелл, снявший «Ла-Ла Ленд».
Приз за «Лучший оригинальный сценарий» взял Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»).
Награда за «Лучший адаптированный сценарий» ушла к «Лунному свету».
В категории — «Лучший актер второго плана» победу одержал Махершала Али («Лунный свет»).
«Лучшей актрисой второго плана» стала Виола Дэвис (фильм «Ограды»).
«Лучший саундтрек» — «Ла-Ла Ленд».
«Лучшая песня» — City of Stars («Ла-Ла Ленд»).
Главным в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» стал «Коммивояжер» из Ирана.
В номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» награду получила картина «О. Джей. Сделано в Америке» об американском футболисте О. Джее Симсоне, который был осужден за убийство своей жены, а затем оправдан судом присяжных.
«Лучший анимационный полнометражный фильм» — «Зверополис».
«Лучший анимационный короткометражный фильм» — «Песочник».
«Лучший игровой короткометражный фильм» — «Пой».
«Лучший документальный короткометражный фильм» — «Белые каски».
«Лучший грим и прически» - «Отряд самоубийц».
«Лучший звук» — «Прибытие».
«Лучшие монтаж и сведение звука» — «По соображениям совести».
«Лучшая операторская работа» — «Ла-Ла Ленд».
«Лучший дизайн костюмов» — «Фантастические твари и где они обитают».
«Лучшая работа художника-постановщика» — «Ла-Ла Ленд».
«Лучшие визуальные эффекты» — «Книга джунглей».
«Лучший монтаж» — «По соображениям совести».
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В Лос-Анджелесе 89-я церемония вручения ежегодной премии «Оскар» завершилась конфузом. Лучшим фильмом стал «Лунный свет» Барри Дженкинса об афроамериканце-гее.
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