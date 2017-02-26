В Лос-Анджелесе 89-я церемония вручения ежегодной премии «Оскар» завершилась конфузом. Лучшим фильмом стал «Лунный свет» Барри Дженкинса об афроамериканце-гее.

Но перед тем, как отдать статуэтку картине, победителем был объявлен «Ла-Ла Ленд», и съемочная группа фильма даже успела подняться на сцену. Но оказалось, что в руках объявлявшего был ошибочный конверт.

Приз в категории «Лучший актер» завоевал Кейси Аффлек («Манчестер у моря»).

«Лучшей актрисой» стала Эмма Стоун (фильм «Ла-Ла Ленд»).

Победу в номинации «Лучший режиссер» одержал Дэмьен Шазелл, снявший «Ла-Ла Ленд».

Приз за «Лучший оригинальный сценарий» взял Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»).

Награда за «Лучший адаптированный сценарий» ушла к «Лунному свету».

В категории — «Лучший актер второго плана» победу одержал Махершала Али («Лунный свет»).

«Лучшей актрисой второго плана» стала Виола Дэвис (фильм «Ограды»).

«Лучший саундтрек» — «Ла-Ла Ленд».

«Лучшая песня» — City of Stars («Ла-Ла Ленд»).

Главным в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» стал «Коммивояжер» из Ирана.

В номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» награду получила картина «О. Джей. Сделано в Америке» об американском футболисте О. Джее Симсоне, который был осужден за убийство своей жены, а затем оправдан судом присяжных.

«Лучший анимационный полнометражный фильм» — «Зверополис».

«Лучший анимационный короткометражный фильм» — «Песочник».

«Лучший игровой короткометражный фильм» — «Пой».

«Лучший документальный короткометражный фильм» — «Белые каски».

«Лучший грим и прически» - «Отряд самоубийц».

«Лучший звук» — «Прибытие».

«Лучшие монтаж и сведение звука» — «По соображениям совести».

«Лучшая операторская работа» — «Ла-Ла Ленд».

«Лучший дизайн костюмов» — «Фантастические твари и где они обитают».

«Лучшая работа художника-постановщика» — «Ла-Ла Ленд».

«Лучшие визуальные эффекты» — «Книга джунглей».

«Лучший монтаж» — «По соображениям совести».