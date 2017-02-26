Экс-президент Украины Виктор Янукович в интервью немецкому изданию Der Spiegel отверг все обвинения в коррупции и рассказали, что финансово в России его поддерживает старший сын Александр.



Виктор Янукович. Фото: Reuters

«Все неправда. У меня никогда не было ни зарубежных счетов, ни недвижимости», — говорит Янукович. По его словам, знаменитую резиденцию в Межигорье ему передал Леонид Кучма. Позже он выкупил ее за свои средства — 3 миллиона гривен или 200 тысяч долларов.

Беглый президент говорит, что финансовую помощь ему оказывает старший сын Александр, младший же Виктор погиб в 2015 году — утонул в озере Байкал .

После переезда в Россию распался и его брак. Янукович развелся с женой Людмилой, с которой прожил 45 лет. Имя своей нынешней спутницы он не называет, известно лишь, что это сестра женщины, которая раньше работала у него поваром.

Что касается его встреч с Путиным, то, по словам Януковича, это было всего несколько раз. «Я понимаю, мои проблемы — это не его уровень», — заметил экс-президент Украины и пожаловался, что ему трудно найти напарника для игры в его любимый теннис.

Встреча проходила в здании в самом центре Москвы, с большим количеством телохранителей за дверями. При этом Янукович заявил, что проживает в Ростове-на-Дону, а в российскую столицу приезжает лишь по делам.

Корреспондент отмечает, что выглядел Янукович «сломленным», неуверенным в себе, говорил сбивчиво и многословно.

Виктор Янукович — президент Украины с 2010 до 2014 года. После победы Майдана бежал из страны. На данный момент находится в России. По информации российских СМИ, живет в престижном поселке Барвиха вблизи Москвы, однако украинские правоохранители посылают экс-президенту повестки в суд на адрес в Ростове-на-Дону. По данным расследования Transparency International, Виктор Янукович пользуется государственной защитой России, поскольку получил российское гражданство. Однако официального подтверждения этой информации нет. В отношении Януковича в Украине открыто около десяти уголовных производств. В частности, его подозревают в организации умышленных убийств во время массовых протестов на Майдане, в получении неправомерной выгоды в размере 26 миллионов гривен под видом авторского вознаграждения за написание книги, в выводе из госсобственности и завладении зданиями и земельными участками резиденции Межигорье. Кроме того, Януковича подозревают в государственной измене. Виктор Янукович внесен в санкционные списки США, ЕС, Канады и Швейцарии. Под арестом находится его резиденция Межигорье, земельные участки, 43 здания, автомобили, 29 млн гривен, корпоративные права на сумму в 147 млн гривен, несколько десятков квартир, домов, паркинги и гаражи.