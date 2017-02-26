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"Все неправда". Янукович рассказал о своей жизни после Майдана
27.02.2017 11:50 — Новости Мира | Tut.by
Экс-президент Украины Виктор Янукович в интервью немецкому изданию
«Все неправда. У меня никогда не было ни зарубежных счетов, ни недвижимости», — говорит Янукович. По его словам, знаменитую
Беглый президент говорит, что финансовую помощь ему оказывает старший сын Александр, младший же Виктор погиб в 2015 году —
После переезда в Россию распался и его брак. Янукович развелся с женой Людмилой, с которой прожил 45 лет. Имя своей нынешней спутницы он не называет, известно лишь, что это сестра женщины, которая раньше работала у него поваром.
Что касается его встреч с Путиным, то, по словам Януковича, это было всего несколько раз. «Я понимаю, мои проблемы — это не его уровень», — заметил экс-президент Украины и пожаловался, что ему трудно найти напарника для игры в его любимый теннис.
Встреча проходила в здании в самом центре Москвы, с большим количеством телохранителей за дверями. При этом Янукович заявил, что проживает в Ростове-на-Дону, а в российскую столицу приезжает лишь по делам.
Корреспондент отмечает, что выглядел Янукович «сломленным», неуверенным в себе, говорил сбивчиво и многословно.
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Экс-президент Украины Виктор Янукович дал интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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