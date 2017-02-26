Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о намерении ввести с 1 марта на украинских предприятиях внешнее управление в том случае, если не будет снята блокада Донбасса. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщается в опубликованном на сайте Луганскинформцентра совместном заявлении лидеров ДНР и ЛНР.



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«Если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР (...). Мы перестанем поставлять уголь в Украину», — говорится в обращении.

Захарченко и Плотницкий обвинили Киев, в том, что тот, используя радикалов, блокирует железнодорожные пути на Донбасс. Из-за этого многие предприятия были вынуждены остановить свою работу, подчеркнули они.

Лидеры самопровозглашенных республик отметили, что будут «перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран».

Активисты начали торговую блокаду региона в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране .