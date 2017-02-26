﻿ Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

27.02.2017 12:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией.

«27 февраля 2017 года Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней», — сообщила пресс-служба Совета.

Это последний шаг в ведении безвизового режима для граждан Грузии. Европарламент одобрил введение безвизового режима для граждан этой страны 2 февраля.

Ранее сообщалось, что согласно правилам, как отдельная страна — член ЕС, так и Еврокомиссия вправе инициировать приостановку безвизового режима на шесть месяцев. Основанием для этого могут быть не только чрезвычайные обстоятельства, но и рост миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище.

Еврокомиссия должна регулярно отчитываться перед Европарламентом в том, продолжает ли страна, для которой были отменены визы, выполнять соответствующие критерии, особенно в сфере защиты основных прав и свобод человека.

Еврокомиссия также рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность введения безвизового режима и для Украины. Как заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, ЕС примет окончательное решение по безвизовому режиму с Украиной «до лета».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это последний шаг в ведении безвизового режима для граждан Грузии. Европарламент одобрил введение безвизового режима для граждан этой страны 2 февраля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
ДНР и ЛНР грозят национализировать украинские предприятия, если не будет снята блокада Донбасса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика