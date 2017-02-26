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Южная Корея: убийство Ким Чен Нама подготовили два министерства КНДР

27.02.2017 16:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Убийство брата лидера КНДР Ким Чен Нама организовали министерство государственной безопасности и министерство иностранных дел Северной Кореи. Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщает «Немецкая волна».


Ким Чен Нам умер 13 февраля после нападения на него двух женщин в аэропорту Куала-Лумпура. Фото: Reuters

По информации, которую южнокорейские спецслужбы передали депутатам Национального собрания — парламента Республики Корея, из 8 подозреваемых в организации убийства 4 работают в министерстве госбезопасности, а 2 — в МИД КНДР.

Расстреляны из зениток

В то же время появилась информация о том, что 5 высокопоставленных сотрудников госбезопасности КНДР были расстреляны из зенитных орудий, так как их доклады «разозлили» северокорейского лидера Ким Чен Ына. Источники в южнокорейских спецслужбах не сообщают, о чем были эти донесения.

Санкции за ядерные испытания

Сегодня же стало известно, что Совет ЕС ввел новые санкции против КНДР.

Как сообщается на сайте организации, ограничены сделки по покупке угля, железа, железной руды, меди, никеля, серебра, цинка из КНДР. Ограничения также наложены на экспорт новых вертолетов и кораблей в Северную Корею, приостановлено сотрудничество в области науки и техники.

Кроме того, ужесточены ограничения в финансовом секторе: дипмиссиям и дипломатам КНДР запрещено иметь больше одного банковского счета в Евросоюзе. Для северных корейцев ограничено также использование недвижимости в ЕС.

Санкции вводятся в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой 30 ноября 2016 года в ответ на проводимые Северной Кореей ядерные испытания, пишет РБК.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля. Нападение на него совершили две женщины в аэропорту Куала-Лумпура. Ким Чен Нам скончался по пути в больницу.

Власти Малайзии полагают, что за убийством стоит официальный Пхеньян. Всего по делу проходят 10 подозреваемых. В их числе — второй секретарь посольства КНДР в Куала-Лумпуре и сотрудник северокорейской авиакомпании Air Koryo. Еще четыре гражданина КНДР в день преступления покинули Малайзию и в настоящее время находятся в Северной Корее. Четверо подозреваемых уже задержаны, в том числе обе участницы нападения. Одна из них, 25 лет, является гражданкой Индонезии, у второй, 28-летней, имелся при себе вьетнамский паспорт.

Как заявил министр здравоохранения Малайзии Субраманьям Сатхасивам, Ким Чен Нам был отравлен большой дозой нервно-паралитического токсина VX и умер в муках в течение 15−20 минут. Газ VX считается самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных веществ, применяемых в химическом оружии.

 
 
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Сегодня же стало известно, что Совет ЕС ввел новые санкции против КНДР.

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