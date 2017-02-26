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Франция выдала России обвиняемого в убийстве, который восемь лет притворялся беженцем из Беларуси
27.02.2017 16:59 — Новости Мира | Tut.by
Франция экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве Александра Осина, который с 2008 года жил в Европе под видом белорусского беженца. Об этом
Осин был принудительно возвращен в Россию 30 декабря 2016 года. Он рассказал следователям, что незаконно пересек границу с Польшей на следующий день после убийства, произошедшего в Калининграде в декабре 2008 года.
Доехав на автобусе до Парижа, Осин представился беженцем из Беларуси, назвал вымышленное имя и начал получать пособие. Он также периодически жил и работал в Голландии, Люксембурге и Швейцарии.
Полиция Парижа задержала Осина в марте 2016 года, когда сданные им при обращении в миграционную службу отпечатки совпали с данными из базы Интерпола.
Осина обвиняют в том, что 21 декабря 2008 года он убил 22-летнюю продавщицу магазина интим-товаров «Формула любви». С 2010 года он находился в федеральном, а с 2013 — в международном розыске.
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Доехав на автобусе до Парижа, Осин представился беженцем из Беларуси, назвал вымышленное имя и начал получать пособие. Он также периодически жил и работал в...
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