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Трамп: за утечкой информации, дискредитирующей Белый дом, стоит Обама и его люди

28.02.2017 08:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп считает, что за утечками в СМИ информации, направленной на его дискредитацию, стоит бывший глава американского государства Барак Обама и его люди. Такое мнение республиканец высказал в интервью телекомпании Fox News, фрагменты которого ранее были опубликованы.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Я думаю, что (бывший) президент Обама стоит за этим, потому что его люди определенно стоят за этим», — отметил Трамп. «Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы», — считает президент.

Трамп заявил, что говорит об «очень серьезных утечках», которые «очень плохо» сказываются «на национальной безопасности» США, однако конкретно не пояснил, какую именно информацию, попавшую в СМИ, он имеет в виду.

В интервью, которое полностью выйдет в эфир позднее во вторник, глава Белого дома также добавил, что «никто никогда точно не знает, что происходит за кулисами» американской политики. «Ты, вероятно, можешь быть прав насчет чего-то, но никогда нельзя знать наверняка», — отметил он. «Но я также понимаю, что это политика, — сказал Трамп, говоря об утечках. — И это, вероятно, продолжится».

Ранее Трамп в интервью Fox News уже обвинял «людей Обамы» в том, что это именно они допустили утечки информации о подробностях телефонных переговоров действующего главы Белого дома с лидерами Мексики и Австралии. По словам Трампа, сотрудники, работавшие в администрации Обамы, все еще остаются в аппарате Белого дома и Совете национальной безопасности, сейчас идет работа по их замене новыми людьми.

 
 
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Ранее Трамп в интервью Fox News уже обвинял "людей Обамы" в том, что это именно они допустили утечки информации о подробностях телефонных переговоров действующего...

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