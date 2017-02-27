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"Газпром" повысит стоимость газа для Евросоюза

28.02.2017 09:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Экспортная стоимость газа для Евросоюза в текущем году может составить 180−190 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает РИА Новости.

Он отметил, что в 2016-м европейские страны платили за топливо меньше — порядка 167 долларов за тысячу кубометров. «Европа была, есть и остается приоритетным рынком для „Газпрома“», — добавил представитель российской компании.

Доля «Газпрома» на данном рынке, по словам Медведева, растет: в 2015 году она составляла 31 процент, в 2016-м выросла до 34 процентов.

В январе сообщалось, что в начале 2017-го «Газпром» нарастил экспорт газа в Европу на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суточные объемы поставок топлива в этот регион были рекордными из-за резкого похолодания. Потребителям было поставлено 624 миллиона кубометров газа. Предыдущее пиковое значение, также установленное в январе, составляло 621,8 миллиона кубометров.

 
 
Ссылка на источник 24
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Экспортная стоимость газа для Евросоюза в текущем году может составить 180−190 долларов за тысячу кубометров.

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