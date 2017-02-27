В Литве констатирован птичий грипп: случай гибели шести лебедей-шипунов от крайне опасного варианта птичьего гриппа — штамма H5N8 — зарегистрирован в Каунасе у реки Неман. Об этом сообщает Латвийская служба Продовольствия и ветеринарии, пишет DELFI .

Ветеринарная служба Литвы сообщила во Всемирную организацию охраны здоровья животных (ВООЗЖ) о вспышке птичьего гриппа. Штамм H5N8 смертелен для домашней птицы, но еще никогда не был обнаружен у человека.

В конце прошлого года вспышки H5N8 были зафиксированы в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, что имело результатом забой миллионов голов домашней птицы и вынужденное содержание незараженных птиц в закрытых изолированных помещениях.