К убийству Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, в какой-то мере причастна и Россия. По данным южнокорейских СМИ, предполагаемые убийцы брата диктатора скрылись через Москву и Владивосток, при этом российская сторона отказалась их задерживать, несмотря на просьбу корейских коллег.



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Южная Корея просила Россию найти четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера, до того, как они вернутся в Пхеньян, пишет газета JoongAng Ilbo. Четверо граждан КНДР (Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль) покинули Малайзию, воспользовавшись авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

По данным источника издания в дипломатических кругах, Сеул впервые обратился к Москве с просьбой в срочном порядке выяснить местонахождение и задержать подозреваемых для проверки их личностей.

«Однако российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила (подозреваемым) покинуть страну, — утверждает собеседник издания. — В то время как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея».

Единокровный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Чен Нам, был убит утром 14 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, когда ждал посадки на рейс в Макао. Он неожиданно почувствовал себя плохо и был отправлен в ближайшую больницу, но скончался по дороге в машине скорой помощи. Перед смертью он чувствовал жжение в глазах, а потом потерял сознание.

Следователи официально заявили, что причиной его смерти стало воздействие фосфороорганического боевого отравляющего вещества VX . При попадании данного вещества на кожу человека оно вызывает судороги и остановку работы ряда внутренних органов, в том числе дыхательных, в течение получаса. Этот период сопровождается слабостью и спазмами.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что VX является самым смертельным нервно-паралитическим газом на Земле. Он запрещен во всем мире для использования в военных целях.

VX создан в 1955 году в Великобритании на основе амитона, изначально разрабатывавшегося как пестицид, однако из-за своей крайней токсичности не нашедшего применения в сельском хозяйстве. В настоящее время имеется только в арсеналах США (армейская маркировка — три зеленых кольца с надписью VX-GAS) и России (в виде аналога — VR). В аэропорту, где произошло нападение, следов вещества обнаружено не было.

Сначала сообщалось, что мужчину могли убить две шпионки с помощью отравленных игл, позже выяснилось, что женщина набросила на его лицо платок, пропитанный отравляющим веществом. Двух женщин, предположительно причастных к смерти Ким Чен Нама, удалось заснять на камеры наблюдения. Одна из них была в белой футболке с крупной надписью «LOL». Сейчас обе женщины содержатся под стражей .

У одной из подозреваемых, задержанной утром 15 февраля, был с собой билет во Вьетнам на рейс местного лоукостера на имя Доан Тхи Хуонг. Кроме того, следствие сообщило, что вторая арестованная по делу — гражданка Индонезии 25-летняя Сити Айсия переехала в Малайзию, чтобы найти работу.

На допросе Сити Айсиа заявила , что ее наняли участвовать в розыгрыше и заплатили за это $ 90.

По ее словам, люди корейской или японской внешности предложили поучаствовать в розыгрыше для реалити-шоу. Женщина утверждает, что не знала, что за вещество было у нее в руках в момент нападения. По ее мнению, это было что-то вроде косметического масла, которое она с другой женщиной намазала на лицо Ким Чен Нама. По данным малайзийской полиции, они сразу же пошли в ванную комнату, чтобы вымыть руки.

Также сообщалось, что в рамках дела власти Малайзии могут выдать ордер на арест северокорейского дипломата — 44-летнего второго секретаря в посольстве КНДР в Куала-Лумпуре Хен Кван Сонна. Глава полиции малайзийского штата Селангор отметил, что дипломату дадут «необходимое» время, чтобы явиться самостоятельно в правоохранительные органы и начать добровольно сотрудничать со следствием по делу об убийстве Ким Чен Нама. Кроме того, в подготовке убийства мог участвовать и сотрудник авиакомпании Air Koryo.

Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира, прежнего лидера Северной Кореи, умершего в 2011 году. Чен Нам родился от внебрачной связи с актрисой южнокорейского происхождения Сон Хе Рим. В 2001 году Чен Нам впал в немилость у своего отца после того, как его задержали в японском аэропорту в компании двух женщин и четырехлетнего сына при попытке въехать в страну по фальшивым документам. По его словам, он хотел попасть в японский Диснейленд со своей семьей. Ким Чен Нама депортировали в Китай. С тех пор он фактически жил в изгнании, перемещаясь между Макао, Сингапуром, Индонезией и Францией. По данным СМИ, он был также лишен финансирования. В частности, несколько лет назад его выгнали из отеля в Макао, потому что он задолжал $ 15 тыс.

После смерти отца Ким Чен Нам считался одним из наиболее вероятных претендентов на пост лидера Северной Кореи.

Однако он и сам неоднократно признавался, что не имеет подобных политических амбиций. После того как его младший брат занял пост лидера КНДР, и в особенности после того, как казнил дядю, Ким Чен Нам на некоторое время ушел в подполье. Известно как минимум о двух безуспешных попытках его убийства. К примеру, в 2011 году в Макао его попытались застрелить, но телохранители спасли его жизнь. А в октябре 2012 года прокуратура Южной Кореи сообщила, что поймала северокорейского шпиона, который должен был подстроить автомобильную аварию с машиной Ким Чен Нама со смертельным исходом.