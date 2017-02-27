|
Корейские СМИ: убийцы старшего брата Ким Чен Ына бежали через Россию
28.02.2017 10:55 — Новости Мира | Tut.by
К убийству Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, в какой-то мере причастна и Россия. По данным южнокорейских СМИ, предполагаемые убийцы брата диктатора скрылись через Москву и Владивосток, при этом российская сторона отказалась их задерживать, несмотря на просьбу корейских коллег.
Южная Корея просила Россию найти четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера, до того, как они вернутся в Пхеньян, пишет газета JoongAng Ilbo. Четверо граждан КНДР (Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль) покинули Малайзию, воспользовавшись авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.
По данным источника издания в дипломатических кругах, Сеул впервые обратился к Москве с просьбой в срочном порядке выяснить местонахождение и задержать подозреваемых для проверки их личностей.
«Однако российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила (подозреваемым) покинуть страну, — утверждает собеседник издания. — В то время как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея».
Единокровный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Чен Нам,
Следователи официально заявили, что причиной его смерти стало воздействие фосфороорганического боевого
Большинство экспертов сходятся во мнении, что VX является самым смертельным нервно-паралитическим газом на Земле. Он запрещен во всем мире для использования в военных целях.
VX создан в 1955 году в Великобритании на основе амитона, изначально разрабатывавшегося как пестицид, однако из-за своей крайней токсичности не нашедшего применения в сельском хозяйстве. В настоящее время имеется только в арсеналах США (армейская маркировка — три зеленых кольца с надписью VX-GAS) и России (в виде аналога — VR). В аэропорту, где произошло нападение, следов вещества обнаружено не было.
Сначала сообщалось, что мужчину могли убить две шпионки с помощью отравленных игл, позже выяснилось, что женщина набросила на его лицо платок, пропитанный отравляющим веществом. Двух женщин, предположительно причастных к смерти Ким Чен Нама, удалось
У одной из подозреваемых, задержанной утром 15 февраля, был с собой билет во Вьетнам на рейс местного лоукостера на имя Доан Тхи Хуонг. Кроме того, следствие сообщило, что вторая арестованная по делу — гражданка Индонезии 25-летняя Сити Айсия переехала в Малайзию, чтобы найти работу.
На допросе Сити Айсиа
По ее словам, люди корейской или японской внешности предложили поучаствовать в розыгрыше для реалити-шоу. Женщина утверждает, что не знала, что за вещество было у нее в руках в момент нападения. По ее мнению, это было что-то вроде косметического масла, которое она с другой женщиной намазала на лицо Ким Чен Нама. По данным малайзийской полиции, они сразу же пошли в ванную комнату, чтобы вымыть руки.
Также сообщалось, что в рамках дела власти Малайзии могут выдать ордер на арест северокорейского дипломата — 44-летнего второго секретаря в посольстве КНДР в Куала-Лумпуре Хен Кван Сонна. Глава полиции малайзийского штата Селангор отметил, что дипломату дадут «необходимое» время, чтобы явиться самостоятельно в правоохранительные органы и начать добровольно сотрудничать со следствием по делу об убийстве Ким Чен Нама. Кроме того, в подготовке убийства мог участвовать и сотрудник авиакомпании Air Koryo.
Ким Чен Нам — старший сын Ким Чен Ира, прежнего лидера Северной Кореи, умершего в 2011 году. Чен Нам родился от внебрачной связи с актрисой южнокорейского происхождения Сон Хе Рим. В 2001 году Чен Нам впал в немилость у своего отца после того, как его задержали в японском аэропорту в компании двух женщин и четырехлетнего сына при попытке въехать в страну по фальшивым документам. По его словам, он хотел попасть в японский Диснейленд со своей семьей. Ким Чен Нама депортировали в Китай. С тех пор он фактически жил в изгнании, перемещаясь между Макао, Сингапуром, Индонезией и Францией. По данным СМИ, он был также лишен финансирования. В частности, несколько лет назад его выгнали из отеля в Макао, потому что он задолжал $ 15 тыс.
После смерти отца Ким Чен Нам считался одним из наиболее вероятных претендентов на пост лидера Северной Кореи.
Однако он и сам неоднократно признавался, что не имеет подобных политических амбиций. После того как его младший брат занял пост лидера КНДР, и в особенности после того, как казнил дядю, Ким Чен Нам на некоторое время ушел в подполье. Известно как минимум о двух безуспешных попытках его убийства. К примеру, в 2011 году в Макао его попытались застрелить, но телохранители спасли его жизнь. А в октябре 2012 года прокуратура Южной Кореи сообщила, что поймала северокорейского шпиона, который должен был подстроить автомобильную аварию с машиной Ким Чен Нама со смертельным исходом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четверо граждан КНДР (Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль) покинули Малайзию, воспользовавшись авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии