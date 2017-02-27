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Малайзия: отравившим Ким Чен Нама женщинам грозит смертная казнь

28.02.2017 13:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Прокуратура Малайзии решила предъявить обвинения в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама двум женщинам, которые ранее были задержаны по этому делу.


Фото: Reuters

Если суд признает их вину, то женщин ждет смертная казнь, сообщил генеральный прокурор страны Мохамед Апанди Али.

Согласно следствию, женщин обвиняют в том, что они распылили отравляющее вещество XV в лицо Ким Чена Нама в аэропорту Малайзии. Этот химикат обладает сильным нервно-паралитическим действием.

На видеозаписи убийства, попавшем в СМИ, видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Малайзийские чиновники заявили, что Ким Чен Нам умер в муках в течение 15−20 минут после нападения.

Гражданка Индонезии Сити Айсия, задержанная по этому делу, утверждает, что ей заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США) якобы за участие в розыгрыше. По ее словам, ее попросили брызнуть в лицо Ким Чен Наму «детским маслом».

Прокурор заявил, что пока власти не приняли решения в отношении гражданина Северной Кореи, который также был задержан по этому делу.

В причастности к убийству Ким Чен Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля. Он был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чена Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом он был вынужден покинуть страну.

Ким Чен Нам критиковал существующий в Северной Корее режим, а также систему передачи власти в стране по наследству.

 
 
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Если суд признает их вину, то женщин ждет смертная казнь, сообщил генеральный прокурор страны Мохамед Апанди Али.

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