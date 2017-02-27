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Малайзия: отравившим Ким Чен Нама женщинам грозит смертная казнь
28.02.2017 13:47 — Новости Мира | Tut.by
Прокуратура Малайзии решила предъявить обвинения в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама двум женщинам, которые ранее были задержаны по этому делу.
Если суд признает их вину, то женщин ждет смертная казнь, сообщил генеральный прокурор страны Мохамед Апанди Али.
Согласно следствию, женщин обвиняют в том, что они распылили отравляющее вещество XV в лицо Ким Чена Нама в аэропорту Малайзии. Этот химикат обладает сильным нервно-паралитическим действием.
На видеозаписи убийства, попавшем в СМИ, видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.
Малайзийские чиновники заявили, что Ким Чен Нам умер в муках в течение 15−20 минут после нападения.
Гражданка Индонезии Сити Айсия, задержанная по этому делу,
Прокурор заявил, что пока власти не приняли решения в отношении гражданина Северной Кореи, который также был задержан по этому делу.
В причастности к убийству Ким Чен Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.
Ким Чен Нам
Ким Чен Нам критиковал существующий в Северной Корее режим, а также систему передачи власти в стране по наследству.
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Если суд признает их вину, то женщин ждет смертная казнь, сообщил генеральный прокурор страны Мохамед Апанди Али.
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