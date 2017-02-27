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В самопровозглашенной ЛНР назвали попадающие под национализацию предприятия Ахметова
28.02.2017 16:31 — Новости Мира | Tut.by
Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утвердил
В перечне значатся ПАО «Краснодонуголь», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», ООО «ДТЭК Свердловантрацит». В качестве «временной администрации» назначается ЗАО «Внешторгсервис», которому будет предоставлено «исключительное право управления указанными предприятиями», говорится в постановлении совета министров.
Как сообщает «Апостроф», все упомянутые предприятия находятся на территории самопровозглашенной ЛНР и принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.
Во вторник, 28 февраля, пресс-служба гуманитарного штаба Фонда Ахметова сообщила, что неизвестные вооруженные люди захватили стадион «Донбасс Арена» в Донецке. Заблокирован, в частности, распределительный центр на стадионе. Кроме того, у сотрудников фонда нет доступа в пункты выдачи гуманитарной помощи в части Донбасса, неподконтрольной Киеву.
Днем ранее лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий
Радикалы при поддержке ряда депутатов начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий в Украину прекратились поставки угля, что заставило Киев ввести
Ринат Ахметов — украинский бизнесмен, ему принадлежат предприятия металлургической отрасли на юго-востоке страны.
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