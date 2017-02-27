Президент США Дональд Трамп оценил свою работу на высшем государственном посту на "пять с плюсом", а умение общаться с гражданами страны — лишь на тройку. Итоги первых пяти недель своего пребывания в Белом доме он подвел в интервью телекомпании Fox News .



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Отвечая на просьбу журналистов поставить себе оценку за работу на посту президента, Трамп без ложной скромности заявил, что заслуживает «пятерки с плюсом». В то же время он по собственной инициативе признал, что за общение с соотечественниками ему следует поставить лишь «тройку с плюсом».

«У нас отлично работающее правительство, но мы пока не смогли объяснить это американцам», — утверждал Трамп.

Он выразил надежду, что сумеет немного исправить ситуацию, когда выступит с посланием «О положении страны» на совместном заседании обеих палат Конгресса США.