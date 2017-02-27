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"Дело девочки Лизы": берлинцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии

28.02.2017 18:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Берлинская прокуратура предъявила обвинение 23-летнему мужчине, вступившему в сексуальную связь с 13-летней жительницей Берлина Лизой, оказавшейся в центре международного скандала в январе-феврале 2016 года. Тогда российские СМИ распространили информацию об изнасиловании девочки, происходящей из семьи русских немцев, беженцами, что впоследствии не подтвердилось.


Фото: Reuters

Об обвинении сообщили DW в пресс-службе берлинского Земельного суда по уголовным делам. По словам пресс-секретаря суда Лизы Яни (Lisa Jani), обвинение было предъявлено по статье «сексуальное насилие в отношении детей в особо тяжкой форме» (§ 176a). Несмотря на то, что прокуратура считает, что секс произошел по обоюдному согласию, Лиза на тот момент не достигла «возраста сексуального согласия». В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием в отношении детей и преследуются законом.

Помимо обвинения в сексуальном насилии, мужчина обвиняется в изготовлении порнографии, поскольку он снимал секс с девочкой на видео.

Сексуальные действия происходили в октябре и ноябре 2015 года, подчеркнула Лиза Яни, и таким образом не связаны с эпизодом пропажи ребенка в январе 2016 года.

В январе 2016 года главы внешнеполитических ведомств ФРГ и РФ обменялись заявлениями по поводу так называемого «дела девочки Лизы». Сначала Сергей Лавров упрекнул немецкие власти в попытке «политкорректно залакировать действительность». Затем Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что российский министр вмешивается во «внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее». Ситуацию удалось загладить телефонным разговором между Штайнмайером и Лавровым.

Инцидент с русской девочкой из Берлина. История Лизы в вопросах и ответах

 
 
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Сексуальное насилие в отношении 13-летней Лизы из Берлина было совершенно за несколько месяцев до ее исчезновения в январе. 23-летнему берлинцу предъявлено...

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