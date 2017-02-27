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Савченко предложила вести переговоры о пленных в формате "Путин - Порошенко, Савченко - Захарченко"

28.02.2017 20:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Народный депутат Надежда Савченко рассказала подробности своей поездки на территорию самопровозглашенной ДНР, где она встретилась с украинскими военнопленными. Брифинг с ее участием транслировал телеканал «112 Украина».


Надежда Савченко. Фото: dan-news.info

По словам Савченко, о намерении поехать на территорию ДНР она заявила во время визита в Минск 7 декабря.

«Если вы думаете, что это организовывали Москва или Донбасс, мне безразлично. Конечно же на это давала разрешение Москва, конечно, охрану и конвоирование меня организовывала на местном уровне „ДНР“, но мне безразлично, как это происходит, если мы делаем, что нужно», — сказала она.

Она рассказала, что попала на территорию ДНР "тропами, которыми возят контрабанду".

«Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники (имеется ввиду блокада угля с Донбасса), которые сейчас блокируют торговлю на крови», — сказала она.

Савченко также высказалась по поводу освобождения пленных. По ее мнению, нужно проводить прямые переговоры по следующей схеме «Порошенко-Путин, а Савченко с Захарченко».

Напомним, Савченко побывала в Макеевке Донецкой области, которая находится под контролем представителей самопровозглашенной ДНР, 24 февраля. Вместе с руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном они навестили украинских военнопленных.

 
Теги: Минск
 
 
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Народный депутат Надежда Савченко рассказала подробности своей поездки на территорию самопровозглашенной ДНР, где она встретилась с украинскими военнопленными.

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