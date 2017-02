В четверг президент США Дональд Трамп впервые выступит c традиционным посланием конгрессу «О положении страны» (State of the Union Address). Русская служба Би-би-си разбиралась, почему это ежегодное мероприятия в этот раз вызывает повышенный интерес.





В январе 2016 года Трамп критиковал последнее послание своего предшественника Барака Обамы. «Обращение реально скучное, медленное и вялое — очень тяжело смотреть», — писал он в «Твиттере».

Ближайшие часы покажут, насколько живо выступит сам Трамп.

Когда?

Трамп выступит с посланием 28 февраля в 21.00 (в пять утра 1 марта по минскому времени). Обычай оглашать послание вечером основал в 1965 году Линдон Джонсон, чтобы гражданам удобнее было слушать его в прямом телеэфире.

Где?

В зале палаты представителей США на Капитолийском холме. Президент будет выступать с места, которое обычно занимает спикер.

Перед кем?

Количество мест в палате представителей составляет 435. Послание также будут слушать сенаторы, которых в верхней палате насчитывается 100 человек.

Заслушивание президентского послания — один из немногих случаев, когда обе палаты конгресса проводят совместное заседание. Также обе палаты утверждают итоги выборов президента США.

По традиции на заседании присутствуют также судьи Верховного суда, министры и члены Объединенного комитета начальников штабов.

В конгрессе 114-го созыва республиканцы располагают прочным большинством: 244 конгрессмена и 54 сенатора.

Сколько займет времени?

Неизвестно. Обычно послание длится чуть более часа.

Вопросы и обсуждение?

Не предусмотрены.

Освещение?

Послание будет транслироваться в прямом телеэфире и в режиме онлайн на сайте http://www.whitehouse.gov, а затем выложено там же в текстовом виде.

Чем важно послание Трампа?

Поскольку Трамп вступил в должность лишь 20 января этого года, речь идет не об отчете, а о программном выступлении. Намерения нового президента по ряду проблем ясны не до конца. Наблюдатели задаются вопросом, насколько практическая деятельность Трампа будет соответствовать его словам во время предвыборной кампании.

Трамп недавно охарактеризовал положение страны фразой «Я унаследовал хаос». От него ждут разъяснений его грядущих шагов и радикальных инициатив.

«Это возможность для американцев и членов конгресса услышать непосредственно от нашего нового президента [заявления] о его стратегиях и планах относительно решения актуальных проблем», — сказал накануне спикер палаты представителей Пол Райан.

О чем может сказать Трамп?

Мнения комментаторов разделились. Одни ожидают объявления конкретных планов и законодательных инициатив, другие — эмоционального выступления в духе «сделаем Америку великой».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер высказывался осторожно. «Президент затронет две основные темы: где мы сейчас и куда мы движемся. Это будет возможностью напомнить членам конгресса и американцам, что он обещал во время предвыборной кампании, что он уже сделал, а также поговорить о проблемах, с которыми сталкивается наша страна», — заявил он.

По словам Спайсера, президент «хочет быть уверен, что жители страны знают, куда он ведет их, и почему он будет проводить политику, которую будет проводить», «изложит оптимистичный взгляд на будущее нашей страны» и «будет говорить об амбициозной программе, по которой он намерен работать с конгрессом».

С какими проблемами уже столкнулся Трамп?

Это, прежде всего, блокирование указа о временном запрете въезда в США гражданам семи стран Ближнего Востока и Северной Африки, действие которого было приостановлено судом, а также противоречия в связи с финансированием строительства стены на границе с Мексикой и в целом миграционная политика. Данный вопрос вызывает наиболее бурную реакцию в американском обществе.

Заявив о намерении демонтировать созданную предшественником систему обязательного медицинского страхования, известную как Obamacare, Трамп пока не описал, что придет ей на смену.

Нет полной ясности с налоговой реформой, планов снижения регулирования деятельности компаний с целью создания дополнительных рабочих мест в США. Обо всем этом Трамп пока высказывался в общих выражениях

Что будет с внешней политикой США?

Здесь тоже многое из сказанного Трампом нуждается в конкретизации.

Обеспокоенные союзники по НАТО ждут дополнительных заверений в том, что Вашингтон настроен на сотрудничество, несмотря на критику Трампа, связанную с финансированием деятельности альянса.

Неизвестно, что конкретно собирается делать Трамп с Сирией. Во время избирательной кампании он обещал поручить военным в течение 30 дней с момента его вступления в должность представить предложения, как покончить с «Исламским государством», и эти 30 дней истекли.

Противоречивые сигналы поступали от него и относительно дальнейшего развития отношений с Китаем.

Будет ли Трамп говорить о России и Украине?

Прогнозировать сложно, интрига сохраняется.

Судя по событиям и заявлениям последних недель, скорой отмены санкций против России и вообще коренных перемен в отношениях между Москвой и Вашингтоном ждать не следует.

Каковы отношения Трампа с конгрессменами?

Они непростые. Из 22 должностей в администрации Трампа, требующих утверждения сенатом, по-прежнему остаются вакантными восемь.

Госсекретаря Рекса Тиллерсона поддержали лишь 56 из 100 сенаторов. При утверждении министра образования Бетси ДеВос впервые в истории пришлось голосовать председательствующему в сенате вице-президенту Майклу Пенсу, поскольку голоса разделились поровну.

Американская конституция не позволяет ни президенту, ни законодателям проводить в жизнь важные решения и управлять страной, игнорируя друг друга. Они должны договариваться и взаимодействовать.

Умение ладить с конгрессом считается одним из главных качеств успешного президента.

Кто начал первым?

«Президент периодически дает конгрессу информацию о положении союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые он сочтет необходимыми и целесообразными», — гласит статья II, раздел 3 Конституции США.

Аналогичный порядок в России (ежегодные послания президента Федеральному собранию) и некоторых других странах, они заимствовали американский опыт.

Данную традицию, как и многие другие, заложил Джордж Вашингтон, впервые выступивший перед конгрессом в 1790 году. За образец были взяты ежегодные тронные речи британских монархов в парламенте.

Это сходство не понравилось третьему президенту США Томасу Джефферсону, который с 1801 года начал направлять послания законодателям в письменном виде.

Торжественное устное оглашение посланий возродил в 1913 году Вудро Вильсон, нынешнее название (State of the Union Address) узаконил в 1935 году Франклин Рузвельт. Он же установил время — последний вторник января, для только что вступившего в должность президента — конец февраля, но в законодательстве это не прописано.

Первая прямая радиотрансляция послания состоялась в 1923 году (Калвин Кулидж), телетрансляция — в 1947 году (Гарри Трумэн), онлайн-трансляция — в 1997 году (Билл Клинтон).

Один раз заранее анонсированное выступление не состоялось в срок. В 1986 году Рональд Рейган перенес его на неделю из-за гибели «Челленджера».

Для выступления в конгрессе президенту требуется официальное приглашение спикера палаты представителей, но в истории не было случая, чтобы оно не поступило.

После терактов 11 сентября 2001 года во время оглашения послания в зале всегда отсутствуют один из министров и несколько конгрессменов, чтобы взять в свои руки управление страной в случае чрезвычайной ситуации.

Артем Кречетников

Русская служба Би-би-си, Москва